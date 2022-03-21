曹興誠：保衛中華民國需要兩國論　中共已逐漸成為人類公敵

▲聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

聯電榮譽董事長曹興誠21日表示，真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論，因為如果世界承認中華民國是獨立的國家，大陸對台灣動武即屬侵略行為，世界各地即可支援台灣，制裁中共，「中共如果認為兩國論是分裂國土，那中共應該自己解散」。

曹興誠21日中午透過民進黨立法院黨團總召柯建銘的媒體群體，發表一篇以「保衛中華民國，需要兩國論」為題的文章，並歡迎所有媒體轉載。

曹興誠表示，俄羅斯總統、蘇聯獨裁者普丁2月24日悍然揮軍入侵烏克蘭，舉世震驚憤怒。在這個時候，國際上有人散播似是而非的言論，說普丁攻打烏克蘭，是因北約「東擴」威脅到俄國，「逼」得他不得不動手。

曹興誠認為，強者如果喜歡霸凌弱者，弱者當然想要自保。如果有旁觀者說，弱者的自保是對強者的「挑釁」，實在讓人難以苟同；然而台灣鼓吹這種錯誤邏輯的人卻為數不少，其代表人物，就是前國安會秘書長蘇起。

曹興誠指出，蘇起近日頻頻在各地演講，說蔡英文聲明兩岸互不隸屬是「挑釁」中共，會「逼」得大陸對台動武，會害台灣像烏克蘭一樣，被中共修理，但其實真正能為台灣帶來長遠和平的，正是李登輝和蔡英文兩位總統提出的兩國論。

曹興誠說明，為什麼「兩國論」可以增加台灣的安全，因為如果世界承認中華民國是獨立的國家，大陸對台灣動武，即屬侵略行為；世界各地即可支援台灣，制裁中共。

曹興誠還說，如果大家認為台灣海峽兩岸只有中華人民共和國一國，認為台灣不是獨立的國家，只是中國的一省，中國則可以宣稱兩岸爭議是內政問題，就可以阻止外國干預，關起門來對台灣人肆意凌虐，就像他們在西藏、新疆和香港可以倒行逆施一樣。

曹興誠表示，台灣提出兩國論，能增加台灣的安全，也就增加了大陸吞併台灣的困難。北京當然因此憤怒咆哮、對台灣武嚇連連，但自1999年兩國論提出至今，中共從不敢越台海雷池一步。

曹興誠質疑，蘇起把可以保護台灣的「兩國論」，說成是台灣對大陸的挑釁，明顯是受了中共的利用嚇唬台灣人，減低大家對蔡英文兩國論的支持。前國民黨主席洪秀柱批評投票給蔡英文的817萬人不用腦筋，害台灣陷入絕境，這個論調和蘇起口徑一致，顯然背後都有中共的指揮和協調。

曹興誠指出，今天看到過去許多藍營朋友，一方面被中共營造的表面繁榮迷惑，一方面又因省籍情結不能接受本省人主導的政府，開始背離兩蔣的反共遺志而親共反台，渾然不知中共己經逐漸成為人類的公敵；這種現象讓人憂心。

曹興誠表示，中共如果認為兩國論是分裂國土，那中共應該自己解散，因為他們才是分裂國土的元凶。中共解散後，中國人才能恢復民主自由，重見青天白日，而台灣應該加強戰備，與美、日合作研發不對稱先進武器，不恃敵之不來，恃吾有以待之；讓中共犯台之日，即其亡黨之時。

曹興誠也說，至於少數通共賣台、不斷散播失敗主義、投降主義的內奸，則應參考美歐二戰時期辦法，訂定適宜的國安法條，限制其活動，將他們送回大陸、撤銷其回台資格，應該是最起碼的處罰。