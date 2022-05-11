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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年發展論壇舉行　洪秀柱致詞：兩岸融合不可阻擋

▲▼ 第五屆海峽兩岸青年發展論壇 。（圖／主辦方提供）

▲洪秀柱在第五屆海峽兩岸青年發展論壇發表演說 。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／北京報導

第五屆海峽兩岸青年發展論壇今天（11日）在浙江杭州舉辦，國民黨前主席洪秀柱受邀參加並致詞稱，兩岸融合是不可阻擋的歷史趨勢，台獨的逆流終究難以撼動浩浩蕩蕩的歷史潮流。

在今日的論壇上，洪秀柱發言稱，兩岸融合是不可阻擋的歷史趨勢，台獨的逆流終究難以撼動浩浩蕩蕩的歷史潮流，「只要我們永遠不放棄，必定能夠為兩岸的未來融合，民族的未來復興開闢出一條康莊大道。」

她接著表示，希望各位青年朋友們牢記時代交付的使命，攜手同心，扮演兩岸和平的倡議者，民族復興的參與者，未來統一的奮鬥者，「讓我們一起努力，攜手共創未來美好的生活。」

▲▼ 第五屆海峽兩岸青年發展論壇 。（圖／主辦方提供）

▲劉結一以視訊方式致詞 。（圖／主辦方提供）

國台辦主任劉結一今日以視訊方式參與，稱當前，台海形式面臨新一輪緊張，台獨分裂勢力妄圖乾擾祖國統一進程，嚴重損害台灣同胞的切身利益，嚴重危害台海和平穩定，廣大台灣青年要認清形式，堅決反對台獨分裂和外來干涉，投身實現祖國和平統一和民族復興的偉業。

劉結一指出，浙江是高質量發展建設共同富裕示範區，與台灣經貿交流合作密切；浙江省委省政府高度重視對台工作，不斷完善惠及台胞的政策措施，並持續落地見效，中共中央台辦、國務院台辦，積極支持浙江擴大深化兩岸交流合作。

國台辦10日推發布《國務院台辦關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的若干措施》。劉結一今日在會上介紹道，12項具體舉措支持浙江打造兩岸產業合作及交流新平台等，希望廣大台灣青年抓住機遇、奮勇爭先，積極投身浙台交流合作，取得更大收穫。

▲▼ 第五屆海峽兩岸青年發展論壇 。（圖／主辦方提供）

▲論壇現場 。（圖／主辦方提供）

浙江省委書記袁家軍10日會見洪秀柱。他表示，浙江正在扎實推進高質量發展建設共同富裕示範區，努力推動人的全面發展和社會的全面進步，讓更多人都能看得到變化、享受到成果；浙江歷來把促進兩岸青年交流交往擺在重要位置，推動中央一系列惠台政策措施在浙江細化具體化，結出了一些階段性成果。

洪秀柱則指出，兩岸一家親，兩岸人民心靈契合，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流，5年來，海峽兩岸青年發展論壇影響越來越大，已成為兩岸青年交流交往的重要平台，越是困難時，越是機會時，將用心用情持續推進浙台兩地交流合作特別是兩岸青年交流交往，繼續做強做大海峽兩岸青年發展論壇這一平台。

據悉，以「攜手共創美好生活」為主題的第五屆海峽兩岸青年發展論壇11日在杭州開幕，來自海峽兩岸的嘉賓和青年代表相聚一堂，共敘交流合作，共促兩岸融合發展。

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