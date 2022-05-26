「快篩陽=確診」上路！雙北PCR需求剩1成　各縣市評估資訊一次看

▲松山機場篩檢站轉型為診斷、確診、開藥三合一站點。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

全民快篩陽性經醫師診斷後確診今（26）日上路，醫福會執行長王必勝上午視察部立台北醫院與三總松機篩檢站，了解雙北實際運作狀況。王必勝表示，目前看來現場排對等候時間短，服務速度也十分順暢，約有1成民眾有PCR需求，另公布各縣市服務訊息，供有需求民眾參考。

自今年1月以來，本土疫情已破百萬例，為舒緩急診醫療量能、加速確診者領藥速度，指揮中心宣布今日起全民適用「快篩陽性即確診」，屆時民眾持快篩陽證明就可經醫師診斷、確診並領藥。

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王必勝在臉書寫道，上午部立台北醫院開出4線醫師看診開藥，2線待命因應人潮；松機三總開出6線看診開藥，1線待命加入。兩邊服務速度都很順暢，目前現場排隊等候時間短、秩序佳，估計現場來的民眾仍有做PCR需求的大約一成左右。其他全國各縣市篩檢站的回報狀況也都正常，部屬醫院急門診也運作正常。

雖然北北基桃設有9處大型篩檢站，但王必勝仍表示，民眾快篩陽性後，優先推薦運用基層診所的視訊或實體看診完成確診程序。這樣除了可以同時開藥，也可以讓基層診所醫師接續後面的確診者居家照護，是「一條龍」的方便服務。此外，全國300多處社區篩檢站，以及醫院新冠急門診，也可以提供民眾利用。

◎快篩陽看診後確診，各縣市政府提供服務資訊匯整如下：

《宜蘭縣》

《基隆市》

《台北市》

《新北市》

《桃園市》

《新竹市》

《新竹縣》

《苗栗縣》



《台中市》



《南投縣》



《彰化縣》



《雲林縣》



《嘉義市》



《嘉義縣》



《台南市》



《高雄市》



《屏東縣》

《花蓮縣》

《台東縣》

《澎湖縣》