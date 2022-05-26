聚餐喝高梁租車北上返家　撞水泥圓柱烏龜翻！酒駕男還想開溜

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在25日晚上10時許，1名男子從桃園租車北上，行經新生南路一段、八德路口時，因故造成右前車頭撞上路邊的水泥圓柱、交通號誌桿，導致整台車翻覆，駕駛一度想逃跑，當場被路人攔下；警方到場發現男子喝完高粱酒後，竟一路從桃園開到台北。

警方調查，25日晚上10時許，56歲的王姓駕駛開車從桃園北上，行經北市中正區新生南路一段、八德路口時，因不勝酒力，直接撞上路邊的行人保護水泥圓柱及交通號誌燈桿。

▲男子酒後駕車，在行經中正區時因講電話，直接撞上路邊水泥圓柱以及號誌燈桿。（圖／記者邱中岳翻攝）

整台車當場翻覆四腳朝天，王姓駕駛脫困後一度想逃離現場，遭路過的熱心民眾攔下，警方獲悉後趕往現場，對王姓駕駛進行酒測，酒測值為0.81，訊後也依照公共危險罪嫌送辦。

駕駛在翻車後，右手擦挫傷，最後表示無大礙不需就醫，一度辯稱因為接聽手機沒發現偏離路線，所以才會發生擦撞翻車事故，但警方聞到濃厚酒味，不排除係因喝酒駕車，又講手機才會釀禍。

▲男子在桃園喝完加水高粱後，竟然開租來的車子返回新北住處，最後整台車翻覆。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子供稱，當天在桃園中壢市與朋友餐敘，喝了幾杯有加水的高粱酒，然後在桃園租車北上，準備返回土城家中，但沒想到卻因此發生事故。

北市交通警察大隊表示，2022年1至4月，酒後駕車發生交通事故為75件，其中造成2人身亡，74人受傷，雖然2021年減少29件，但死亡人數反增1人。

警方也呼籲民眾，疫情期間不要認為警方減少攔查就可以酒駕上路，以免造成自身以及用路人的危害。