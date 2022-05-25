長者打疫苗送2劑快篩　新北搶先宣布！陳時中：其他縣市質疑偷跑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市長侯友宜今日上午表示，65歲以上長者打新冠疫苗，6月底前接種就送2支快篩試劑。中央流行疫情指揮中心今（25）天中午特別發佈新聞稿說明這項政策已經通知各縣市政府，並表達尊重各縣市啟動政策時間。指揮官陳時中表示，「新北早上宣布，其他地方政府則認為，大家遵守一定方向就先沒有講，卻有人先講，請我們處理。」陳時中也說「當然已經安排好及時開始，我們尊重新北公布，其他單位準備好也可以即時來做」。

中央流行疫情指揮中心今(25)日發佈新聞稿指出，為鼓勵長者完全接種疫苗，指揮中心陸續以電子郵件或電話通知各縣市衛生局：六月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。包括新北市政府，指揮中心也於5月23日下午2點時通知。

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陳時中說明，65歲以上長者、55歲以上原住民，不管打第一、第二、第三劑，只要在6月30日前完成接種，除了原來500元衛教品之外，另外加碼可以獲得2劑快篩試劑，除了少數比較偏遠地區，昨天基本都已經配送出去，有些縣市政府急著宣布，指揮中心也就在此說明。

媒體問及是否代表相關政策為中央政策，並特別提及新北市狀況的原因，陳時中表示，23日已經通知各地方政府，至於實施日期，原本有的想要先做，當時則希望等一下，等大家貨都到了再做。陳時中說「新北市早上這樣宣布之後，其他的地方政府覺得，大家都遵守一定的方向，先沒有講，叫我們要處理這樣的情況」。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

▲最新疫苗催打鼓勵措施。（圖／指揮中心提供）

