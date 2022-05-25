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全民「快篩陽=確診」明上路！　指揮中心公布5大「需配合事項」

▲▼指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

自今年1月以來，本土疫情已破百萬例，為舒緩急診醫療量能、加速確診者領藥速度，指揮中心今（25）日宣布明起全民適用「快篩陽性即確診」，屆時民眾持快篩陽證明就可先診斷、確診並領藥。指揮中心另公布5大需配合事項，籲請民眾配合。

▲▼5/26起全民適用快篩陽經醫事人員確認即確診。（圖／指揮中心提供）

▲明起全民適用快篩陽經醫事人員確認後確診。（圖／指揮中心提供）

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快篩陽性等於確診上路後，快篩陽性者，可至篩檢站經醫師診斷確診，再執行領藥及通報等動作。陳時中昨再次強調，有些民眾誤會篩檢站相當於快篩陽性自行領藥之處，但並非如此，而是快篩陽性者到篩檢站，經由醫師診斷後確診，進行相關通報，再依據每人情況給予適當藥物，若輕症、無症狀者也可能不需領藥，強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

陳時中今表示，這兩天指揮中心都不斷與醫院溝通，確認採檢站轉型後的動線規劃，由於PCR所需時間比診斷、開藥來得短，現在目標為快篩陽性到了以前的採檢站，就可經診斷後領藥，口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放。此外，PCR站點也將保留，作為有症狀但快篩陰性者確認使用。

指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合下列事項：

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。

指揮中心進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

▲▼5/25修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義。（圖／指揮中心提供）

▲5/25修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義。（圖／指揮中心提供）

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