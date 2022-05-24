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英37萬人研究曝：每天看電視「超過1小時」　更容易患心臟病

▲▼過年,Netflix,追劇,年假,防疫,COVlD-19。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲網路隨選影音服務便利，在家追劇、看家庭電影已經成為許多人的休閒嗜好。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

疫情期間民眾在家時間變長，看電影追劇是許多人熱愛的休閒活動。英國醫學期刊「BMC Medicine」最近發布一項涉及37萬人研究顯示，人們看電視的時間超過1小時，罹患心臟病的風險將大幅增加。數據指出，與每天看電視逾4小時的人相比，只看不超過1小時的人冠心病風險降低了約16％。

根據《衛報》報導，研究團隊從英國生物樣本數據庫中，針對37.3萬名年齡介於40到69歲的英國白人的數據進行研究，這些受試者13年前被納入資料庫時都未有冠心病（冠狀動脈心臟病）或中風疾病史，但截至2021年秋季，已追蹤到有9185人患病。研究考量參與者的遺傳風險、年齡、性別、體重指數、運動量等因素後發現，看越久電視的人，罹患冠心病風險越大。

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究指出，將每天看電視時間減少至1小時以下，有助於防範11%的罹患心臟病風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究作者之一、香港大學助理教授Youngwon Kim博士表示，不論遺傳影響性或傳統風險因素如何，減少看電視時間應該被視為預防冠心病的關鍵行為目標，儘管研究小組並未探究兩者的關聯，但此前已有研究發現，看電視過久與體內膽固醇和葡萄糖的不良數據有關。

報導指出，與每天看電視4小時以上的人相比，看不超過1小時的人患冠心病風險將大幅降低16％，而看電視時間介於2到3小時的人，則約可降低6％風險。研究團隊推測，人們往往在晚餐過後看電視，又常是一天中熱量最高的一餐，導致血液中的脂肪與膽固醇更高，另外，比起用電腦，人們更常邊看電視邊吃零食，且看的時間更長。

研究團隊建議，如果人們可以將每天看電視的時間減少到1小時以下，無論遺傳風險和其他因素為何，都能夠預防大約11％的冠心病病例出現。報導補充，當脂肪物質在冠狀動脈中堆積，導致冠狀動脈狹窄，減少心臟血液供應時，就會引發冠心病，其他大量證據也顯示，增加活動時間以取代久坐，有助降低體脂肪，改善血壓血脂，並降低糖尿病風險。

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