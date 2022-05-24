游錫堃推動有機農業　竟是因為「霍金」這段話

▲游錫堃今天出席活動支持有機農業。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為推廣有機農產品，立法院長游錫堃24日出席「農產小心機，健康選有機」有機農業推廣會活動。游錫堃致詞時表示，《有機農業促進法》即將施行滿3週年，盼讓台灣的有機農業走出一片天，人類若能順應自然，推動有機農業綠色生活，必能讓地球永續長存。

財團法人仰山文教基金會今天上午在立法院舉行有機農業推廣會活動，跨黨立委與會力挺。游錫堃致詞時表示，《有機農業促進法》在2019年正式施行後，即將在今年5月30日迎來該法施行滿3週年，感謝過去3年農委會推動有機農業的努力與成果。

游錫堃指出，2010年知名物理學家史蒂芬·霍金（Stephen William Hawking）曾經預言「地球將在200年內毀滅，人類需要移民外太空」，而導致地球毀滅的原因是來自於人性的貪婪。游開玩笑說為了要打破霍金的預言，他便開始推動有機農業的立法。

游錫堃說，他所創辦的仰山文教基金會成立宗旨之一，就是希望可以實現「綠活台灣」的願景，綠活指的是綠色生活，目的是要友善地球，包含食衣住行育樂、交通、工業製程等都要對環境友善，都要思考到環保層面；在2011年該基金會研究出立法草案後，更舉辦多場研討會來宣揚這個理念爭取支持。

此外，游錫堃還引述《道德經》內容表示，「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失」，仰山文教基金會創辦至今年適逢30週年，至今推廣有機農業有成，感到相當欣慰；也希望大家能多多支持有機小農，讓台灣的有機農業走出一片天，人類若能順應自然，推動有機農業綠色生活，必能讓地球永續長存。