疫情高峰「超過5成家長易暴怒」！許瑋甯、賴雅妍揭精神暴力創傷

▲家扶基金會調查，疫情居家下有超過5成家庭「親子衝突增加」，提倡「用愛包圍」正向管教。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／台北報導

疫情持續高峰，許多學校停課居家教學，家長顧小孩和工作壓力兩頭燒，家扶基金會調查發現，超過5成家長容易有負面情緒、53.5%表示親子衝突增加，因此提倡「用愛包圍」，認為不當言語管教是暴力，提醒大眾兒少保護服務與關注疫情同樣重要，更邀請藝人許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢分享親身或所見的創傷經歷。

「怎麼笨的跟豬一樣」、「你再哭！我叫警察來抓走」，家扶基金會提到，父母在管教子女上長期使用的不當言語，就是精神暴力與虐待。疫情下親子相處機會增加，也不要忽略口出的傷害「言語暴力」，它傷人於無形易被忽略，或歸咎為情緒始然乃無心話語，卻同樣能造成孩子心理的傷害，甚至需要更長時間才能復原。

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他們舉例阿杰一家四口，從事臨時工的爸爸因工作中已數月，在家照顧年幼弟弟的媽媽更無法另謀生計，孩子常聽爸媽互相斥責「有夠歹命，乾脆大家一起死一死！」，或在管教小孩時說「早知道就不要生下你」等負面言語，導致兄弟倆驚恐、害怕，造成精神不濟與夜哭情形，照顧者也難以因應，陷入不當管教的循環。

家扶除了提供急難救助、連結爸爸工作資源之外，也投入《用愛包圍計畫》，安排親職課程，也為孩子進行遊戲治療，並透過親代夥伴給予爸媽在親子互動上的示範，體現正向管教的效果，學習正確傳達愛。

▲家扶邀請知名藝人參與「畫中有話」公益藝術創作，用隱形螢光墨水，寫下個人或周遭親友曾親身經歷。

（圖／家扶基金會）

而為關注兒少言語暴力的議題，家扶邀請知名藝人許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢、Darren邱凱偉及黃豪平，參與「畫中有話」公益藝術創作，用隱形螢光墨水，寫下個人或周遭親友曾親身經歷，並傳遞鼓舞與關懷能量。

其中許瑋甯在《擁抱。吞噬。擁抱》創作當中，揭開曾受的言語傷害「為什麼你不行」，分享如何烙印且竭盡努力才能降低傷害、找回自己的過程；而賴雅妍在創作《金星人與蝴蝶》當中寫著「你就是不夠好」，她認為，如果人與萬物，都能好好被對待，只要一句話，都會變美。鄭元暢在《不可以告訴別人》當中，提到「噓！不可以告訴別人」這句話象徵施虐者封住兒童的口，孩子噤若寒蟬也失去了笑容，提醒人們關心身旁的兒童，因為冷漠與忽視就是施虐者的幫兇。

Darren邱凱偉創作《Happy Face ? Not Anymore》提到「你是聽不懂人話的畜生嗎？」，意味小朋友承受言語暴力，雖然表面充滿笑容，實際上內心已受到傷害。黃豪平《還以言色》畫作提到「Pussy Fight Back(打我啊娘砲)」，透露在成長過程因身形瘦小，常遭到同學言語挑釁的至深影響，更以表達藝術工作者的身分鼓勵大家找回話語權、為自己發聲。

▲家扶基金會與GRANDI格帝集團聯手發起「杜絕言語暴力」濾鏡社群挑戰，由藝人許瑋甯響應起跑。（圖／家扶基金會）

為杜絕兒少遭精神不當對待，家扶基金會與GRANDI格帝集團聯手發起#NoMoreSorry「428杜絕言語暴力」濾鏡社群挑戰，並由藝人許瑋甯響應起跑，目前已累計超過2,000次以上迴響，藝人如嚴正嵐、謝瓊煖、黃豪平、黃河、黃尚和、黃子佼、莎莎、張書豪、夏于喬、見習網美小吳等已響應，邀網友一起串連，透過FB與IG為孩子發聲。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，疫情對親子家庭帶來很大的考驗，但兒少保護服務不容中斷，預防工作更不宜鬆綁，家門內的成員相處機會增加，除了謹守理性互動準則，家門外也需要大家適時關心。

目前家扶基金會投入兒少保護服務工作至今邁入第35年，幫助近3萬名遭不當對待孩子，民眾也可以捐款支持《用愛包圍計畫》，助推兒少保護服務，以降低兒少受虐傷害，捐款滿額還送限量「親子運動巾組」，送完為止。