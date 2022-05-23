確診兒童腦炎重症前有徵兆！羅一鈞列8警訊：家長看到要立即送醫

▲疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

今日新增本土新冠肺炎40病患死亡，其中有2位未滿5歲，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞詳列8點症狀，呼籲家長若觀察到家中小朋友有這些病狀，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。

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羅一鈞說明，今日死亡病例中一名為1歲男童，該男童在家午睡期間，被家人發現叫不醒，由救護車緊急送往醫院急救，抵達醫院時已無生命跡象，經搶救仍未恢復心跳，經過醫院和法醫相驗，該男童PCR呈現陽性，Ct值9點多，死因為新冠肺炎。

▲指揮中心說明兒童腦炎重症前驅症狀。（指揮中心提供）

第二位為3歲男童，本身也無慢性病史，5月16日因發燒至38度多，經家人快篩和醫院PCR陽性確診，醫院評估狀況可返家，不過後續男童出現41.3度高燒，合併有四肢發紫等症狀，赴醫院急診經X光診斷有肺炎狀況，腦部斷層出現腦水腫，雖然給予降腦壓和瑞德西韋等藥物，男童仍在住院第4日不幸過世，死因為腦炎合併神經性的休克，為本土累計第6例兒童腦炎個案。

羅一鈞列出8大警訊，呼籲家長若觀察到家中小孩出現以下情況，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。包含體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐和步態不穩。







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