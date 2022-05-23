　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診兒童腦炎重症前有徵兆！羅一鈞列8警訊：家長看到要立即送醫

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

▲疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

今日新增本土新冠肺炎40病患死亡，其中有2位未滿5歲，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞詳列8點症狀，呼籲家長若觀察到家中小朋友有這些病狀，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說明，今日死亡病例中一名為1歲男童，該男童在家午睡期間，被家人發現叫不醒，由救護車緊急送往醫院急救，抵達醫院時已無生命跡象，經搶救仍未恢復心跳，經過醫院和法醫相驗，該男童PCR呈現陽性，Ct值9點多，死因為新冠肺炎。

指揮中心說明兒童腦炎重症前驅症狀。（指揮中心提供）

▲指揮中心說明兒童腦炎重症前驅症狀。（指揮中心提供）

第二位為3歲男童，本身也無慢性病史，5月16日因發燒至38度多，經家人快篩和醫院PCR陽性確診，醫院評估狀況可返家，不過後續男童出現41.3度高燒，合併有四肢發紫等症狀，赴醫院急診經X光診斷有肺炎狀況，腦部斷層出現腦水腫，雖然給予降腦壓和瑞德西韋等藥物，男童仍在住院第4日不幸過世，死因為腦炎合併神經性的休克，為本土累計第6例兒童腦炎個案。

羅一鈞列出8大警訊，呼籲家長若觀察到家中小孩出現以下情況，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。包含體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐和步態不穩。




更多鏡週刊報導
本土連4降！今增66247、40死　陳時中曝數據「快篩供應無虞」
猴痘入侵英社區！已擴散13國　「大量人傳人機率低」1疫苗可預防
「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人朝聖

ET快訊
WHA否決台灣納觀察員！　中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時
高雄確診數超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR
確診男開BMW自撞慘了　中市府：最重開罰200萬或吃牢飯
超商首創獨立包廂！　「每小時100」禁違反善良風俗行為
iOS 15.5耗電實測出爐　這款機型續航力變差
連四天下滑「確診地圖曝光」！　陳時中揭2數據給答案
醫師喊「喝高粱可殺菌防疫」　緊急道歉了
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

基隆+1478！6歲↓幼童增81人確診　2957人居隔183人收治專責病床

桃園3教育機構人員發2劑快篩　5／8後13萬筆居隔單可線上下載

高雄+7266竟超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR

【英語多益通】「視訊診療」上路　看新聞學英文

台東+549！校園新增135師生確診　快篩陽即確診今上路

香燈腳情侶約好路過戶政所就結婚　白沙屯媽祖1舉動網驚：太強了

全民適用快篩陽=確診將上路！健保雲端系統增「快篩陽」提示

基隆自購10萬快篩發給這3類人　林右昌：完善規劃、快速領取

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝　台大雲林分院ICU救治中

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

基隆+1478！6歲↓幼童增81人確診　2957人居隔183人收治專責病床

桃園3教育機構人員發2劑快篩　5／8後13萬筆居隔單可線上下載

高雄+7266竟超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR

【英語多益通】「視訊診療」上路　看新聞學英文

台東+549！校園新增135師生確診　快篩陽即確診今上路

香燈腳情侶約好路過戶政所就結婚　白沙屯媽祖1舉動網驚：太強了

全民適用快篩陽=確診將上路！健保雲端系統增「快篩陽」提示

基隆自購10萬快篩發給這3類人　林右昌：完善規劃、快速領取

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝　台大雲林分院ICU救治中

PLG關鍵雙延賽時間確定　夢想家、國王本週拚最終排名　

新加坡預計加入IPEF　「不與中國發展貿易？」李顯龍發出警語

疫情未達高峰　4月份失業率降至3.62％

黃珊珊爆：快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型「看診、用藥為主」

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

中職明星賽網路票選　「小可愛」江坤宇獲11萬票暫居人氣王

海委會公告「7種硨磲貝」列珍稀保育類動物　獵捕宰殺最重罰100萬

孫芸芸撞Jennie同款香奈兒泳衣沒輸　外套不穿好盡顯窈窕曲線

紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

好市多神物變雷品　對比圖曝！會員怒：還漲價

虎航5/25開賣冬季機票　798元起

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面