全民適用快篩陽=確診將上路！健保雲端系統增「快篩陽」提示

▲健保雲端系統將新增快篩陽TOCC即時提示。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，鑒於國內疫情進入廣泛社區流行，該中心隨疫情動態調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，新增「嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案」，目前提示對象將包括居家隔離、快篩陽等4類族群。

指揮中心日前宣布本週起全民適用快篩陽=確診，相關細節還在討論中，本週一定會公布。衛福部次長石崇良今透露，基層醫師未來會扮演很重要的角色，過去要確診需要經過PCR，大部分沒辦法在基層診所判定，不過未來快篩陽就確診，不需要PCR，為了民眾方便性，會朝向由基層醫師參與協助。

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指揮中心指出，本次調整增加嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案，是指經抗原快篩（醫事人員執行/家用快篩經醫事人員確認）或PCR檢測陽性，尚未由醫師通報研判為確診者，各類對象就診時透過TOCC即時提示，可協助醫師快速辨識，採行適當防護措施並提供適切的診療。

提示對象包括居家隔離/自主防疫對象，「3天居家隔離+4天自主防疫」或「7天自主防疫」；居家檢疫對象「7天居家檢疫+7天自主健康管理」；無症狀/輕症確診者採居家照護對象「指定處所隔離確診個案居家照護」以及嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案。