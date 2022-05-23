女教師救援「10KG路倒獸」　驚人身分曝：是全球極瀕危物種

▲三芝女教師救援路邊動物，送到獸醫後，動物身分曝光。（下圖同／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

三芝橫山國小教師張海樺今年4月底在學校通學道路上，發現一隻「蜷曲鱗片」四腳動物，奄奄一息倒在路邊，她急忙將這10公斤小獸抱回學校安置，並通報動保處，動保處獸醫到場後將「蜷曲鱗片」小獸帶回，原來這是被全球列為「極瀕危物種」穿山甲，讓穿山甲補充水分休息後，恢復活力，目前已重回大自然懷抱。

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▲三芝橫山國小教師張海樺在學校通學道路上，發現一隻「蜷曲鱗片」四腳動物。

三芝橫山國小張海樺表示，學校位置屬於淺山區，附近有廣闊的雜木林，生態資源豐富，是許多動物的棲息地，她當天早上在校門口接送孩童上學時，意外發現有隻受傷「鱗片」動物蜷曲路邊，活動力很差，奄奄一息，張老師懷疑是否遭車輛撞傷或生病所致。

張老師見狀後，趕緊將這個動物抱回學校並通報新北動保處，學校孩童們下課期間，全都好奇的靠近來觀看，對這種長相特別又可愛的野生動物嘖嘖稱奇。張海樺也利用機會教導孩童，大部分動物若遇到危險，會將身體自然捲曲來保護自已。

動保員李國良到場後，當場認出這是「穿山甲」，他將牠小心翼翼安置入紙箱內載回三芝動物之家，動保處獸醫謝弘斌診斷後表示，這次橫山國小通報救援穿山甲，牠的體重大約10公斤重，已經成年，穿山甲是公告保育類動物。野生穿山甲在國際自然保護聯盟紅色名錄中被列為「極度瀕危」。

經檢查穿山甲的生理健康狀況都正常，給予安靜休息等待牠恢復體力後，就直接在深山處野放，讓穿山甲重回大自然的懷抱。