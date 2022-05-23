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班上改梅花座就大激動！亞斯兒堅持不進教室　心理師教溝通關鍵

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲看似沒什麼的「小變化」，都可能引發亞斯兒的情緒「大激動」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

因為防疫或考試梅花座，班上換了座位，或是來了新同學，這些一般看似沒什麼的「小變化」，都可能引發亞斯兒的情緒「大激動」，甚至堅持不進教室。心理師王意中說，對待亞斯兒「建立關係」是關鍵，而一視同仁在此不適用，因為對於特殊需求孩子，「因材施教」才是最佳解方。

「亞斯伯格症」的孩子很難搞嗎？臨床心理師王意中說，亞斯兒的確不容易溝通，但其實一點也不難搞，只是需要「懂」他並細膩以待。他認為與亞斯兒溝通與互動，最重要的關鍵是「建立關係」，「亞斯兒一旦接受你，就會接受你所說的話。」並且，一視同仁在此不適用，因為對於特殊需求孩子，「因材施教」才是最佳解方。

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例如有亞斯兒看到考試時教室換座位，改成梅花座，明明之前自己坐在第四排第三個，如今那座位卻坐著別人，讓他遲遲無法接受，甚至難以踏進教室，僵持不下。還有亞斯兒堅持喝某個品牌的牛奶，跟媽媽去逛超市時，突然被提醒該牌牛奶最近常常賣完、要他有心理準備改喝其他牌子時，亞斯兒無法接受的跳針哭鬧、堅持要喝原來的品牌⋯⋯。

▲▼孩子,生氣,情緒,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲亞斯兒的確不容易溝通，但其實一點也不難搞。（示意圖／翻攝自pixabay）

王意中近來寫新書《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》提到，由於亞斯兒天生的社交能力弱，加上固著性強，讓他們動輒陷入膠著狀態，常與外界變化、他人反應脫節。但亞斯特質是隱性的，往往被批評為「自目」、「冷漠」、「毛很多」、「怪胎」等，莫名遭受誤解和排擠。

他分享，「亞斯在接收訊息上，有自己的一套想法。但是當他願意接受你，你說的話，就會成為他思考的內容。」如果生活能夠維持一定的規律狀態，有助於亞斯伯格症孩子安心，對於情緒有很好的穩定效果。「這時，若我們很清楚地讓孩子知道，許多事情的改變是自然的，孩子便有機會接受這個概念：改變是非常自然的事情，不變反而是一種特例。」
 
他提到「這麼做，並不會因為生活中出現不確定性，而造成亞斯兒的焦慮不安。只是讓孩子能在『心態』上接受一旦發生改變，自己可以如何欣然面對。」

「我們有彈性，亞斯兒也能學會不膠著。我們先示範，讓亞斯兒照著做，逐漸內化成本能。我們的理解與陪伴，就是這變動不安的世界上，亞斯兒最安心的後盾。」

▲▼王意中《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。（圖／寶瓶文化）

▲王意中《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，幫助父母和老師與亞斯兒建立關係。（圖／寶瓶文化）

《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》由寶瓶文化發行，是王意中第20本作品，期望幫助父母和老師與亞斯兒建立關係，溝通無礙，瞭解亞斯伯格症孩子的地雷，而不至於誤踩地雷，讓彼此受傷。而「建立關係」就是與亞斯兒的相處之鑰，第一步是「看見」，「專注、堅持、單純、老實的不得了⋯⋯天生氣質獨一無二的亞斯兒，是我們生命中最獨一無二的寶貝。」

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