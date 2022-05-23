恐怖斬首！議員離奇失蹤「頭顱被扔公園」　州長懸賞緝凶

▲奧科耶遭斬首殺害，頭顱被棄置一處公園內。圖為奈及利亞鎮暴警察 。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

奈及利亞州議員奧科耶（Okechukwu Okoye）本月15日與助理離奇失蹤，警方22日證實，奧科耶已遭斬首遇害，並在當地一處公園內發現他的頭顱。為此，當地州長懸賞1000萬奈拉（約新台幣71.5萬元），徵求線索揪出真兇。

綜合路透、aily Trust等外媒報導，奧科耶是奈及利亞東南部阿南布拉州（Anambra）的州議員，與助理在5月15日失蹤。有消息指出，奧科耶是被綁架，安全人員已展開營救行動，但就在21日晚間，奧科耶的頭顱在一處公園被發現。

阿南布拉州警方發言人艾勘加（Tochukwu Ikenga）表示，奧科耶被殺害，但目前尚未有嫌疑人被拘捕。州長已懸賞1000萬奈拉，呼籲民眾提供相關線索。

奈及利亞東南部是伊博族（Igbo）的故鄉，鼓吹分離運動，發生多起謀殺案及綁架事件，是該國另個不安全因素。就在月初，2名士兵遭槍殺斬首，當局指控是分離主義團體比亞法拉原住民組織（Indigenous People of Biafra，簡稱IPOB）所為，但該團體否認。