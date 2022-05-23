陳竹音讚中國清零人命第一　罵蔡政府「共存躺平」：台灣人沒選擇

▲「台灣學姐」陳竹音批評，台灣政府選擇與病毒共存，犧牲老人與幼童的生命安全。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣疫情持續延燒，確診數居高不下，特技演員陳竹音22日在微博發布影片，批評台灣政府選擇與西方一樣，走向與病毒共存這種躺平的道路，完全不管老人與幼童的生命安全，認為「台灣人根本就沒有選擇權，而是被台灣當局綁架」。

特技演員陳竹音擁有台大高學歷，今年2月嫁到中國大陸後，自稱「祖國山東省的媳婦」，曾揚言要放棄台灣戶籍，入籍中國。

陳竹音在微博發布影片說，台灣現在疫情爆發，染疫人數達116萬、超過1200人死亡，抨擊台灣政府當初對疫苗卡關，不讓中國疫苗捐贈到台灣，如今又選擇與病毒共存，「台灣人民根本就沒有選擇權，而是被台灣當局綁架」。

她認為，台灣政府根本不管老人與幼童的生命安全，只會用2021年的GDP成長率宣揚政績，而這些經濟成長幾乎都出自房地產、半導體和股市等，「對於台灣底層的庶民及一般人民，並沒有真正感受到，所謂台灣現在經濟大好的狀況」。

▲陳竹音認為，台灣政府選擇與病毒共存，但台灣人根本沒有選擇權。（圖／翻攝自微博）

接著她舉出中國大陸的防疫措施比較，直言「為了避免在大陸因為老人家的人口比較多而造成的一些死亡，所以大陸這邊是幾乎全數動員，然後去做了很多很多動態的清零的努力」。

她認為，儘管清零會造成經濟損失，但中國大陸為了人民的生命安全，願意承受這些經濟損失，讓她感受到中國政府「以人為本」，將她與人民的生命健康放在第一優先，「這種安全感，這種信任感，我真的希望可以傳達給台灣的同胞知道」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完