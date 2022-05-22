情侶騎車闖紅燈「被客運猛撞」　噴飛又撞違停特斯拉1死1傷

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名34歲楊姓男子22日騎車載女友，行經台北市天津街、北平東路路口時闖紅燈，被一輛綠燈直行的國光客運當場撞飛，接著又撞上路邊違停的特斯拉。警方趕到後，發現楊男已無生命跡象，送醫後仍傷重不治，女友則有右腳骨折、全身多處擦挫傷，目前仍住院治療中。

34歲楊男22日上午11時許騎車載29歲翁姓女友出門，行經台北市天津街、北平東路路口時違規闖紅燈，不料當時有一輛國光客運綠燈直行要通過路口，國光駕駛看見他們時已來不及煞車，他與翁女瞬間被連人帶車撞飛，接著又撞上路邊違停的特斯拉，特斯拉因此往前撞上另一輛轎車，共波及路邊2輛轎車。

▲機車雙載闖紅燈，遭客運撞擊1死1傷。（圖／記者游宗樺攝）

國光客運駕駛眼見撞到人了，急忙下車查看2人傷勢，並打電話報警求救。警消趕後到，發現楊男出血嚴重，且已無生命跡象，送醫後仍傷重不治，翁女則意識清楚，送醫後有右腳骨折、全身多處擦挫傷等傷勢，目前仍住院治療中。

警方表示，客運駕駛經檢驗，酒測值為0，至於楊男是否有酒駕，待後續抽血檢驗，初步調查是機車疑闖紅燈釀禍，詳細車禍原因待進一步釐清，另外遭波及的特斯拉除了會開處罰單外，也會將車主列為車禍關係人。

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