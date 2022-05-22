人妻下班遭強押上摩鐵　家暴夫等3男慘了！檢聲請預防性羈押

記者林悅／台南報導

31歲林姓男子與楊女2人夫妻感情不睦，楊女聲請保護令經法院核准，林嫌疑因不滿妻子穿太露，22日凌晨5時40分許，夥同林及邱姓友人，至楊女位於中西區之上班場所，趁楊女下班時強行將其帶上車離開，市警二分局據報成立專案小組，以車追人循線在嘉義、台東緝獲3嫌，救出楊女，依法送辦建請預防性羈押。

▲台南市警二分局以車追人，循線救出楊姓女子，緝獲林姓犯嫌等3人，起獲K他命毒品咖啡包36包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局指出，經第二分局偵查隊及海安派出所成立專案小組，以車追人，全面調閱沿途行經國道及各縣市之監視器，並持續通報各縣市警察局協助攔查，於22日上午8時30分許，經台東縣警察局大武分局員警在台9線和美路段攔獲涉案車輛，惟車上僅有林嫌之林姓友人（27歲、宜蘭人）、邱姓友人（27歲、台東人）等2人。

續經警方迅速釐清林、楊2人已先行在高雄市下車，並轉搭計程車北上。再經專案小組兵分多路，並運用科技偵查技巧鎖定主嫌林姓男子2人所在位置，於中午12時30分，在嘉義縣大林鎮1家汽車旅館房間內攻堅，安全尋獲楊女，其僅受驚嚇並有部分擦挫傷。

警方當場將林姓犯嫌逮捕，身旁也起獲K他命毒品咖啡包36包（計206克），全案偵訊後將林等3嫌依涉嫌妨害自由、毒品危害防制條例、恐嚇及違反家庭暴力防治法保護令等罪嫌，報請台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。

台南市二警分局副分局長李忠憲指出，警方獲報後立即成立專案小組偵辦，台南市警察局方仰寧局長也第一時間指示，務必以保護被害人之安全為優先考量，並迅速全力偵辦，追查犯嫌過程也獲台東縣警察局大武分局及嘉義縣警察局民雄分局等單位之鼎力相助，讓專案小組快速釐清犯嫌動向，迅速於7小時內安全的尋獲被害人，並將相關犯嫌緝捕到案嚴辦聲押，充分展現警方跨域合作打擊犯罪、維護社會治安之專業能力。