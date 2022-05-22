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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜9時許人潮狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北捷運明起將調整班次。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

隨著新冠確診數不斷攀升，民眾啟動自主防疫、減少出門次數，也讓台北捷運載客量下滑，對此，北捷宣布，23日起將調整部分路線平日、假日班距時刻表，平日離峰時段，淡水信義線、板南線及中和新蘆線班距改為約4.75分（非重疊段班距9.5分）、松山新店線改為6至8分、環狀線平日離峰班距調整為10分，持續觀察運量變化滾動式檢討調整。

北捷表示，為符合運輸需求，自23日起，各路線平日離峰、假日時段將調整班距，而平日尖峰時段（上午7點至9點，下午5點至7點30分）班距維持不變，平日離峰部分調整範圍包括：淡水信義線、板南線及中和新蘆線班距改為約4.75分（非重疊段班距9.5分）、松山新店線改為6至8分、環狀線平日離峰班距調整為10分；持續觀察運量變化滾動式檢討調整。

假日班距部份，各路線則視實際搭乘旅客量情況機動加開班次，但淡水信義線及板南線在上午10點前及晚上8點後無區間車，班距從4.75分鐘(非重疊區間9.5分鐘)調整為單一區間約9.5分鐘。其他時段維持不變。文湖線、松山新店線及中和新蘆線假日班距暫維持不變、環狀線班距則由9分鐘調整為約10分鐘。
對於班次調整內容，北捷表示，民眾可透過捷運各車站、官網、手機APP，查詢班次相關資訊。

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