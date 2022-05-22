　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟柯文哲同天快篩陽！高嘉瑜喊「兇手不是我」：立院恐已病毒散布

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長王國材 立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲22日透露快篩陽性，目前正在等待PCR結果，而民進黨立委高嘉瑜隨後也表示自己快篩結果兩條線，引來外界好奇兩人是否有接觸，對此，高嘉瑜回應，自己與柯文哲已經好幾個月沒見，並懷疑病毒在20日已於立法院散布。

高嘉瑜說，與柯文哲兩人很久沒有碰到面了，「人不是我殺的，兇手不是我」，另外，由於20日立法院開會時，坐在她旁邊的立委邱志偉快篩陽，而隔了一條走道的立委林昶佐也確診，「代表可能會場裡面病毒已經散播了」。

高嘉瑜表示，20日當天立委們都有短暫脫下口罩喝咖啡，會不會在這過程中染疫了也不一定，希望大家要小心，把口罩戴好，染疫機會就會小很多。

多名立委相繼染疫，根據PCR確診結果，目前國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源（無PCR，因適用新規定65歲以上族群只要快篩陽性，經與醫師視訊看診後可判定確診），另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐，共計15名立委，而無黨籍的黃國書也出現症狀，快篩陽性，「應該是確診了」，但未有PCR檢測報告。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
免排隊一劑只要46元！民眾搶買海外快篩　草莓網熱銷57萬劑
下週全民適用「快篩陽=確診」　篩檢站轉型「醫師診斷開藥」
會考落幕！估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17
背小三臭名23年！　吳綺莉開轟成龍
快篩實名制85%藥局沒賣完　全台完售率最高的縣市是這！
使用郭台銘「唾液機」快篩陽　柯文哲：去醫院PCR「僅花5分鐘
陳時中坦言「疫情處於高原期」　推估最快7月底降溫
快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

LIVE／快篩陽=確診下週全面開放　侯友宜最新說明

跟柯文哲同天快篩陽！高嘉瑜喊「兇手不是我」：立院恐已病毒散布

使用郭台銘「唾液機」快篩陽　柯文哲：去仁愛醫院PCR「僅花5分鐘」

李彥秀確診！　曝身體狀況嘆「疫情中最不需要相互指責」

民進黨不只高嘉瑜！　邱志偉出現症狀連篩三次才陽性

柯文哲快篩陽　黃珊珊稱「確診俱樂部」：了解確診者感受更深刻

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

LIVE／快篩陽=確診下週全面開放　侯友宜最新說明

跟柯文哲同天快篩陽！高嘉瑜喊「兇手不是我」：立院恐已病毒散布

使用郭台銘「唾液機」快篩陽　柯文哲：去仁愛醫院PCR「僅花5分鐘」

李彥秀確診！　曝身體狀況嘆「疫情中最不需要相互指責」

民進黨不只高嘉瑜！　邱志偉出現症狀連篩三次才陽性

柯文哲快篩陽　黃珊珊稱「確診俱樂部」：了解確診者感受更深刻

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

下週全民快篩陽＝確診！陳時中曝快篩到貨進度：平均每人可篩10幾次

王心凌爆衝熱搜冠軍　賢慧畫面曝光獲封「洗碗天后」

林更新甜稱譚松韻「像貓一樣」　曝私下互動零距離

畫家爸被踢館！畢卡索貓用酒「描出自畫像」　帥氣轉身驚呆網

葉竹軒「害羞的打者」但這兩場太猛　曾豪駒：要好好注意了

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

張善政道歉了！　徵召桃園市長遭反彈「是我疏忽了，對不起」

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心

張善政臉書道歉文　網友：請公平初選

影／全台唯一新竹水潤餅！林智堅城市外交秘密武器　療癒製程曝光

柯文哲快篩陽！黃珊珊：確診俱樂部

蔡英文助拳侯友宜！　張惇涵：總統親自協調新北基層醫師投入防疫

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面