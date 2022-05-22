跟柯文哲同天快篩陽！高嘉瑜喊「兇手不是我」：立院恐已病毒散布

▲民進黨立委高嘉瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲22日透露快篩陽性，目前正在等待PCR結果，而民進黨立委高嘉瑜隨後也表示自己快篩結果兩條線，引來外界好奇兩人是否有接觸，對此，高嘉瑜回應，自己與柯文哲已經好幾個月沒見，並懷疑病毒在20日已於立法院散布。

高嘉瑜說，與柯文哲兩人很久沒有碰到面了，「人不是我殺的，兇手不是我」，另外，由於20日立法院開會時，坐在她旁邊的立委邱志偉快篩陽，而隔了一條走道的立委林昶佐也確診，「代表可能會場裡面病毒已經散播了」。

高嘉瑜表示，20日當天立委們都有短暫脫下口罩喝咖啡，會不會在這過程中染疫了也不一定，希望大家要小心，把口罩戴好，染疫機會就會小很多。

多名立委相繼染疫，根據PCR確診結果，目前國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源（無PCR，因適用新規定65歲以上族群只要快篩陽性，經與醫師視訊看診後可判定確診），另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐，共計15名立委，而無黨籍的黃國書也出現症狀，快篩陽性，「應該是確診了」，但未有PCR檢測報告。