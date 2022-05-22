蔡英文助拳侯友宜！　張惇涵：總統親自協調新北基層醫師投入防疫

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午面對媒體喊話追問，是否規劃視察新北疫情，她則因行程未規劃受訪，則交辦發言人負責回應。對此，總統府發言人張惇涵表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其是北北基桃，也有很多親自協助，好比週四她就打電話給台大院長，擴大兒童醫院量能，也打給新北醫師公會，拜託多協調基層醫師投入居家照顧、遠距問診等工作。

對於蔡英文還未安排視察新北市防疫工作，上午在公開行程中面對媒體喊話追問，她則因為行程並未安排受訪，她則交辦發言人負責回應。對此，張惇涵表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其北北基桃比較嚴峻，她也有很多親自協助的部份，中央、地方互相合作補位，讓防疫工作更好是總統期待的方向。

張惇涵舉例，這禮拜四蔡英文已經打給台大院長，希望在兒童醫療部分擴大量能，同一天也打給新北市醫師公會，一方面感謝新北醫療，也拜託在新北基層醫生多協調一些力量投入居家照顧、遠距問診、第一線篩檢站服務工作。

張惇涵說，蔡英文親自拜託醫師公會幹部，醫師公會也跟指揮中心、新北市政府協調討論，中央、地方互相合作，攜手協力互相補位，大家把工作做好才是人民關心的。

至於未來會不會安排相關視察行程？張惇涵說，相關防疫工作跟整備都很關心，只要在不影響第一線防疫工作人員狀況下，蔡英文後續都會規劃相關行程，而幕僚也會來討論。

張惇涵強調，這時候的防疫工作，最重要的是無論如何，中央、地方要攜手合作同心協力，一方面讓篩檢、照護上讓人民越來越便利，增加民眾便利性，同時把醫療資源集中在中重症，或高風險患者才是目前第一要務。

對於蔡英文是否有打電話給新北市長侯友宜？張惇涵表示，蔡英文過去就曾打給侯市長，好比去年就有，蔡英文關心各地方的防疫並不會減少。