好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎？

▲朋友聚會沒有邀請確診後康復的人，讓原PO擔心是否會不妥。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，許多人的親朋好友都在這波疫情下陸續確診，近日就有網友發文表示，朋友夫妻曾經確診過，雖已康復，但他仍擔心有隱藏的病毒存在，因此好友相聚便沒有邀請這對夫妻，貼文曝光掀起不小討論。

該名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，「朋友夫妻在半個月前確診，雖然後面快篩都陰性了，但心裡還是有點怪怪的」。原PO提到，因為另一個共同好友生日，邀請朋友們到家中吃飯，不過並未邀請確診的那對夫妻，「突然沒邀請，他們會覺得心裡受創吧……。」

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原PO表達擔憂寫道，「我沒有要獵巫的意思，但就是心裡會擔心有隱藏的病毒在」。並詢問網友們，是否會願意和曾經確診的朋友一起吃飯？

貼文掀起不小討論，網友們紛紛留言表示，「看你自己吧！是我的話，我是沒有差，因為政府都說要共存了」、「曾經確診過，代表已經康復了，所以要顧忌哪一點而不邀請？」「這時期我跟誰都不聚餐，難道你就不擔心一起聚餐的陰轉陽？或是你自己就是偽陰呢？」「會在意的話就不要去，不管有沒有確診過本來就不該同場合吃飯」。

此外，也有網友以「確診方」的角度表達看法，「如果我確診，在後面至少一個月內我不會參加任何聚會，也不會回家看老人家，因為我也擔心我還有傳染力，一切還是小心點為好，所以我反而不會覺得怎樣」、「（如果）我是確診夫妻，我會自己先說不去欸，也怕害到人，也怕別人的異樣眼光，這樣才有自知之明吧！我沒去大家可以更安心的歡樂，一次沒去而已啊」。