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少年輪暴焚屍還想跑！12警怒拔槍當街打死4人　「動私刑」下場慘了

▲▼印度4名性侵殺人的嫌犯在案發現場遭警方擊斃。（圖／翻攝自推特）

▲印度4名性侵殺人的嫌犯在案發現場遭警方擊斃。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度有12名警察2019年在辦理性侵殺人案時，開槍殺死了4名性侵犯，不過由於警方自衛的陳述具有2大疑點，因此最高法院成立的調查委員會認定，他們是為了轉移民眾對警方辦案不力的怒火，故意開槍殺死嫌犯，而向最高法院建議，對12人控以謀殺等罪名。

綜合當地媒體報導，印度有4名年輕男子在2019年11月27日，將26歲獸醫蒂莎（Disha）綁架到查坦帕利（Chatanpally），對她輪流性侵後將其殘忍殺害，最後還將她的遺體燒毀棄屍地下道。9天後，當地警方終於捕獲4名嫌犯，而落網的其中3人當時甚至還未成年。

警方描述，警局當時派出了12名警察，在2019年12月6日清晨5點45分至6點15分之間，帶4名嫌犯來到距離海德拉巴（Hyderabad）約50公里的犯罪現場進行調查。豈料，4名嫌犯抵達現場後竟試圖逃跑，還向護送他們的12名警察扔土，並搶走了警察的配槍，雙方隔空交火。

這些警察聲稱，由於當時事發突然，加上情況危急，因此他們為了自衛，迫不得已只好對4名嫌犯開槍，將他們全數殺死。這起案件在當時引發不小的轟動，政府在民眾的請願下，成立了調查委員會對此案展開調查。

委員會事後表示，警方的說法存有疑點，因為他們不認為4名少年僅用泥土便足以癱瘓整個警察護送隊，更何況事發地點當時正在修耕，因此少年要迅速從長滿雜草的地面撿起砂土並不容易，更何況他們還得同時將砂土扔進12名警察的眼中，讓警方失去反擊能力。

有鑑於委員會不相信嫌犯襲警，加上他們認為警察向嫌犯開槍的行為並不合理，判定警方是故意開槍導致4名嫌犯死亡，以此轉移民眾對警方無力防止針對女性暴力的不滿，因此委員會最近向最高法院建議，以謀殺等罪名控告這12名警察。

 

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