每天都是柴米油鹽　了脫生死很難嗎？

文／賴芃縈





遠距上學的孩子集中在家，爸媽不僅自己要遠距上班，還得協助線上上課，沒能一秒鐘停歇，有什麼可以安撫狼狽不堪的煩躁？



全球通貨膨脹，物價浮動飆漲，入不敷出的大環境經濟，有什麼可以安住阮囊羞澀的恐慌？



突然就有某位親友因為注射疫苗引發疾症，因染疫不知所措，無常疾速敲門，有什麼能安慰愛別離苦的悲慟？

心道法師表示：眾生大多都在財權名利、生老病死當中翻滾，而沒有辦法離開。我們學佛之後，看到死、無常、病苦，這一切都沒有人可以代替我們承受，明白一切的樂都是短暫、不究竟的，所以發起出離心，因為如果沒有學佛，今生就不知逃命處啊！

學佛，就從學習四期教育開始，心道法師說：「四期教育，就是帶著大家一起成佛。」四期教育是學習如何發菩提心， 如何讓菩提心不退轉， 如何長長遠遠願意做發心的工作， 如何遍學到一切都是智慧， 就是我們成就的佛國淨土。

現在就報名上課，讓學佛的願力擊敗這一切無明、無常。



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