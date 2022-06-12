四期教育成佛有你／男同學上課淫叫　老師讓他離苦得樂

文／林國賓





四期教育徵文作品「四聖諦」金獎：善用四聖諦讓師生真正離苦得樂

2022四期教育「成佛有你」全球徵文獎作欣賞 林國賓: 善用四聖諦讓師生真正離苦得樂

四聖諦：苦、集、滅、道，知苦性、斷苦因、證滅苦、修正道。此四聖諦真能幫助世人離苦得樂嗎?

世人都想離苦得樂，然而為何大部份的人仍常常陷入痛苦的境地無法自救呢?不外乎：不知正在苦中、不知苦因、難斷苦因、不知無苦之境、不知滅苦之道、難修滅苦之道。

身為國小教師的我，以往每遇頑劣學生仍難抑心中怒火，身陷苦境難以得樂，例如：上健康課學生做熱身操時，某學生邊做怪動作，邊發出淫叫聲，立即火冒三丈怒罵：「你在搞什麼飛機，到旁邊罰站！」雖然也知正在苦中，然不明苦因為何？也談不上如何斷苦因、滅苦果？反觀學生的狀況亦是無法離苦得樂，該生不知自己的嬉鬧動作正將他導向苦境仍以為樂，被老師罵時方才感受到苦果，他自己可能也不知為何自己要做這件事？雖也想成為受老師、同學歡迎的學生，卻不知如何達成？

學習四聖諦之後，師父再三提醒要「深信因果」，有果必有因，然先因後果，先集後苦，先道後滅，為何佛陀先講苦後講集，先講滅後講道，原來「因緣果報不可思議，唯佛與佛乃能了知！」原來因緣果報不是單純的一對一對應關係，我們不必執著於「苦集的世間因果」，更重要的是把握「滅道的出世因果」。

於是乎我開始可以「將心比心」思考學生，為什麼寧願被老師罵也要搞怪呢？原來人的行為都是為了「離苦得樂」的。學生搞怪並不是為了被老師罵，而是為了吸引同學的注意；對該生而言「不被人關注」的苦，比「被老師罵」的苦要痛苦多了，難怪該生「百罵不改」，如此一想，該生好像就沒那麼不可理喻了。其實他也是正在受苦的眾生啊！他也不知該如何滅除此痛苦啊！那身為老師的我可以如何幫助他真正「離苦得樂」呢？

以四聖諦想清楚之後，當這位同學再次搞怪時，我請這位同學先到旁邊並說：「等一下分組活動時你跟老師一組。」然後讓學生們完成熱身，開始分組，散步的散步，打籃球的打籃球，等學生都各自進行活動後，我請這位同學跟我走操場散步。

我問他：「為什麼你會發出那樣的聲音?做那樣的動作？」他不好意思地低頭說：「不知道。」

我再問他：「那你想想看，你想透過發出那樣的聲音，做那樣的動作表達些什麼呢？」他想了想還是說：「嗯......不知道。」

我退一步問：「是不是老師有做什麼事讓你不開心的呢？」他連忙說：「沒有沒有。」

我接著問他：「還是你控制不了你的身體？」他搖搖頭。

我再問他：「那你知道為什麼上課不能發出怪聲嗎？」他想了想說：「因為那樣老師會罵人。」

我回應說：「那叫老師不要罵人不就好了，為什麼要學生不能發出怪聲呢？」他再想了一下說：「因為這樣會聽不見老師說的重點。」

我肯定他說：「嗯，你很聰明，還有呢？」他繼續說：「那樣同學會聽不見。」

我再次肯定他說：「你很棒哦！有為別的同學著想，那有什麼老師可以幫你的嗎？」他搖搖頭說不用。

我說：「那你可以做到嗎？」他沉默了一會點點頭，我問：「那你打算怎麼做到呢？」他說：「就記得不要做就好了。」

我問：「萬一忘了呢？」他再次想了想說：「那就在心裡提醒自己。」

我向他比個讚的手勢，告訴他：「其實你很聰明，也長得很帥，你知道老師為什不讓你發出怪聲的真正原因嗎？」他低著頭想著。

我拍了拍他的手臂，停下來跟他說：「看著我，其實老師覺得你是一個又帥又聰明的學生，我不想別人因為你發出怪聲，把你誤會成一個『色狼』，我希望你變成一個更受歡迎的人，你了解嗎？」這才是該生真正想達到的滅苦之境，他看了看我點點頭。

我也看了看他跟他說：「那你可以答應老師以後努力提醒自己不發出怪聲嗎？」他認真地點了點頭。

我再次向他比個讚說：「很好，你可以去自由活動了。」

操場才走了半圈，他就好像變了一個人似的開心地參與健康活動了。

原來不論是集了何種苦因而形成的苦果，只要我當下承擔，確立滅苦之境，與學生一起思考「滅苦之道」，終能引領我們走出一條「離苦得樂」的康莊大道，原來善用四聖諦真能讓師生都真正「離苦得樂」。

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