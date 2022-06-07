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四期教育成佛有你／學佛成佛靠自己要有方法　佛陀有教

文／張永仁

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）



四期教育徵文作品「佛陀的修行」佳作：聆聽恆河的寂靜──邁向靈性的覺醒


2022四期教育「成佛有你」全球徵文作品欣賞　張永仁：聆聽恆河的寂靜──邁向靈性的覺醒

二十一世紀的今天，全球經濟發展迅速與資訊科技蓬勃發展，人與人之間互動機會多了，飛機穿越世界各地也頻繁了，人類的文明不斷進步。但是為何人與人之間相處模式那麼陌生和冷淡？戰爭為何還會發生？地震、海嘯、全球暖化、流行性病毒等的發生，對我們的生命歷程有何啟示？種種的跡象，讓我們感受到生命無常、生死一瞬間，那麼短暫的生命中，我們要如何把生命活得更加有意義和價值，值得青年們深思與探討。

雖然我們偉大的佛陀早在兩千五百多年前已經覺醒成佛了，並開始弘法教導四聖諦和八正道。佛法得以流傳到現在，還沒沒落，也還沒被這社會淘汰，顯然佛法在世間還存在著許多意義和價值，佛陀不斷幫助我們解決生命與生活種種困境、煩惱和問題，無論我們有多痛苦、多困難，多麼嚴重的問題，佛法總是都可以解答，佛陀總是一直成就我們，讓我們生活上身心平靜，諸事無困境。

佛教與其他宗教不同，佛教強調智慧與生活實修，朝向解脫煩惱為目的前進，而這特色就有別於其他宗教，這也是佛法殊勝的地方。 2022年有幸成為靈鷲山龍樹EPL學員之一，課程中，法師們就以深入淺出與生活經驗談的方式，講解四聖諦與八正道等佛法的內容。然而，我自己本身對於持五戒，有了更深入的認識，佛陀希望我們人人都可以持五戒，主要原因是希望我們可以以出離心和解脫為目標來培養正確、良好的品行習慣，使我們在思想和行為遠離不善的想法和念頭，朝向解脫之道和靈性覺醒之道前進，以免我們身心遭受與升起許多不必要煩惱和痛苦。

一般在家居士和其他不認識佛教的朋友難免對於持五戒，往往會有一種恐懼與害怕的想法，擔心一旦持了五戒，有許多東西不能進行，例如不能做這個，不能做哪個，諸多行為舉止備受限制與局限。顯然，許多在家居士和其他不認識佛教的朋友，對持五戒有許多誤解，其實當我上了龍樹的課程後，經過法師們的講解關於持五戒的好處以後，持五戒其實就是一個保護網，既是保護我們自己身心可以學習遠離惡與不善的行為及學習遠離痛苦的經歷，並且從中讓我們多多親近行善及離苦得樂的行為，守護我們的身心，以便我們更加快速達到靈性覺醒之道。

當我們有了持五戒的基礎後，就有利於我們再進一步學習止和觀。學習止觀的好處是可以幫助我們調伏身心散亂、起心動念不規律，乃至心思散亂的心，回到心平靜的狀態，若我們的心處於心平靜的狀態，那麼我們的心就會感受到非常平靜，那麼，對於我們要培養對某一件事情的專注力、察覺身心或者學習平安禪法，都能讓我們時時刻刻過著覺察當下的心，並且提升心態品質、心安穩和心平靜，並有助於我們邁向靈性覺醒之道，那麼世界就會和平與祥和。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽
 >> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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