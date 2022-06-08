瘋電影／壞蛋聯盟　如果可以做好人誰還需要當壞人

文／賴賴

瘋言瘋語：

難怪評價不錯，從壞蛋的角度入戲，野狼、食人魚、鯊魚、蛇、毒蜘蛛…..這些經常被設定為壞人的動物，他們是否天生就是個壞胚子，電影非常有內涵，以刻板印象來對比人們的意識形態，反轉念頭其實只是一念之間，而每個壞人都有他們的歷史和故事，如果可以做好人，誰需要當壞人，真正的壞人其實是扮演好人的惡棍，那才是真惡，很棒的主題，節奏明快超好看。

不論是劇本或是腳色設定和畫風，加上整體設計的流行音樂背景帶出社會事件感，都相當有梗，而市長的背景也是一大特色，市長不再是什麼政治背景，他們的出身可以百百種，最終帶出一個教育內涵，不論你的出身的有多差多不如意，改過向善永遠不嫌晚，非常推薦好作品。

片 名：壞蛋聯盟

英文片名：The Bad Guys

類 型：動畫 、動作 、喜劇

上映日期：2022-03-18

片 長：01時40分

導 演： 皮埃爾佩里費爾(Pierre Perifel)

演 員： 山姆洛克威爾(Sam Rockwell) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 安東尼拉莫斯(Anthony Ramos) 、 馬克馬龍(Marc Maron) 、 克雷格羅賓森(Craig Robinson) 、 理查艾尤德(Richard Ayoade)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球



劇情大綱

「從沒有人像壞蛋聯盟這樣盡力想使壞，卻徹底失敗。」

夢工廠動畫推出的全新動作喜劇動畫片，改編自《紐約時報》暢銷童書系列，故事描述一群動物犯罪高手組成的壞蛋聯盟，企圖設計一場到目前為止最具挑戰性的大騙局－成為模範公民。

由五位好朋友組成的壞蛋聯盟是史上最惡名昭彰的犯罪組織－型男扒手狼先生（《意外》金像獎得主山姆洛克威爾 配音）、見多識廣的開鎖高手蛇先生（影集《GLOW：華麗女子摔角聯盟》馬克馬隆 配音）、超冷靜超chill的偽裝大師鯊魚先生（《扭轉時光機》系列電影克雷格羅賓森 配音）、脾氣暴躁的“肌肉男”食人魚先生（《紐約高地》安東尼拉莫斯 配音）以及綽號是“網美”的毒舌駭客狼蛛小姐（《瘋狂亞洲富豪》奧卡菲娜 配音）。

他們這麼多年來犯下不計其數的搶案，並且成為全球頭號通緝犯和大壞蛋之後，這群壞蛋聯盟終於被逮捕歸案，但是為了讓他們都能夠逃過這場牢獄之災，狼先生和當局談成一個交易（他完全不打算遵守），那就是壞蛋聯盟必須改邪歸正。

在他們的恩師，一隻自命不凡（卻又超可愛）的天竺鼠，橘子果醬博士（《柏靈頓熊熊出任務》理查艾尤德 配音）的指導下，壞蛋聯盟打算設計一場大騙局，讓世人都以為他們是真的洗心革面、改邪歸正。但是在這個過程中，狼先生卻開始覺得真正做好事，也許能夠讓他得到他一直以來偷偷渴望的東西，那就是受到世人的接受與認可。於是當一名全新壞蛋威脅這座城市時，狼先生是否能夠說服其他的壞蛋聯盟成員真的變成…好人嗎？

這部動作喜劇動畫片的配音演員還包括薩琪彼茲（《小丑》）、莉莉辛格（《阿姐萬萬醉》）以及艾利克斯布斯汀（影集《漫才梅索太太》）。

改編自作家艾倫布雷比著作的美國學樂教育暢銷童書系列，《壞蛋聯盟》的導演是皮耶佩里費爾（《功夫熊貓》系列電影動畫師），這是他的執導的第一部動畫長片。這部電影的製片是戴蒙羅斯（《魔髮精靈》及《寶貝老闆》研發主管、《衰腳神父》共同製片）以及蕾貝卡亨特利（《寶貝老闆》副製片）；執行製片則是艾倫布雷比、伊坦柯恩以及派屈克休斯。

▲一群心地善良卻沒有好背景的小偷。

▲美麗的市長真的是個狐狸啊。

▲道貌岸然的博士才是從骨子底的壞蛋。

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