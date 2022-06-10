瘋電影／空氣殺人　經過國家認證的加濕器殺死二萬人

文／賴賴

瘋言瘋語：

嚴格說起來，韓國是一個政治很奇特的國家，由於民族性性格剛烈，理論是這麼多不可思議的事情，怎麼會從出不窮的出現在社會新聞上，多虧這些編劇研究畫為電影，讓喜歡韓國綜藝戲劇的人，有更深入的了解，這個空氣殺人，過程雖然很無奈也可憐，但最後的結局也很無言，死了這麼多人，政府可以理直氣壯的完全不負責任，這韓國的共業也太大了吧。

從世越號開始關注韓國政治，實在是令人匪夷所思，這幾百個孩子無辜犧牲也沒有給出個令人滿意的答案，而這個上萬人死於有毒商品，政府領高薪也不必負擔監督的責任，這個國家的老百姓，卻又這麼愛國，是應證了吃苦長大的孩子會比較懂事嗎？不吵不鬧的不斷死去，領導人也只能遺憾再遺憾，在這個國家從政也太爽了吧。



片 名：空氣殺人

英文片名：Toxic

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2022-05-13

片 長：01時48分

導 演： 趙榮善

演 員： 金相慶 、 李善彬（李先彬）(Lee Sun Bin) 、 尹敬浩 、 徐令姬(Seo Young-hee) 、 張光 、 宋英奎 、 張赫鎮

發行公司：采昌



劇情大綱

家人無辜死亡，兇手卻人間蒸發

創傷中心醫師（金相慶飾演）面對愛妻（徐令姬飾演）因為不明肺病死亡、兒子性命也岌岌可危的情況下，想做些什麼卻又束手無策。原為首爾地方檢察廳檢察官的小姨子（李先彬飾演），在姐姐死後成為律師，誓言要為姐姐的死討回公道。兩人聯手調查相關醫療事件，發現真凶竟是添加在加溼器裡的殺菌劑！原來，殺菌劑裡的化學物質霧化後，會被人體吸收，進而造成肺纖維化甚至死亡。為了向世人揭發真相，兩人集結受害者家屬，向殺菌劑的製造企業提出控訴，請求共同賠償。一場影響超過百萬人的毒害事件，能否因為這群人的抗爭，進而受到國家與世人重視，不再重蹈覆轍呢？

▲三歲小孩突然肺炎送加護病房。

▲國家認證的消毒水怎麼會有問題呢？

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI