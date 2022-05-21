驚！國中會考累計9人應試中有症狀快篩陽　還有3328人確診

▲國中會考首日，共有9名考生在考試中出現症狀，且經過快篩陽性者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（21日）起登場並一連舉行兩天，今年共有近20萬人報名，受疫情影響，根據教育部統計，除了3328人因「確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果」未參與今天考試，更有9名考生在考試中出現症狀，且經過快篩陽性者，預估3337人可參與6月4、5日的補考。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，教育部指出，各科缺考人數及到考率分別為：社會2734人、98.60%；數學3051人、98.44%；國文3113人、98.41%；寫作測驗3307人、98.31%。

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▲國中會考首日，共有9名考生在考試中出現症狀，且經過快篩陽性者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另根據教育部統計，今天會考累計有4648名考生因居家隔離、居家檢疫、自主防疫及發燒或呼吸道疾病，使用586間第二類備用試場，包括居家隔離300間、居家檢疫2間、自主防疫223間、現場出現發燒或呼吸道症狀61間，教育部表示，這些考生在第二天考試，仍要持續在「第二類備用試場」應考，試務人員也將關懷考生身體狀況。

教育部也提醒考生，明天考試前若身體不適，且快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果，請盡速通報所屬國中或考區試務會，勿參與明日考試，改參與6月4日及5日的補考。

教育部也呼籲考生， 明（22日）記得攜帶准考證、口罩，提早出門準時應試，注意監試委員說明並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。