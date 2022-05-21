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日男強佔全村「1060萬紓困金」被逮！　賭到剩一半才想到找律師

▲▼日男強佔全村「1061萬紓困金」被逮！求助律師時早已賭到剩一半。（圖／翻攝自推特）

▲田口翔（右）長相曝光，引發網路熱議。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本山口縣阿武町公所人員4月誤將全村的新冠肺炎紓困金全都匯到一名24歲男子的戶頭，沒想到事後這名男子卻強佔款項不還，甚至還神隱。該名男子的個人資料隨後被公開，並在5月18日遭到逮捕，20日移送檢方偵辦。有日媒就爆料，該名男子因為沉迷賭博，在找上律師前，早就已經把超過一半的款項花完，後來仍持續將錢領出，毫無悔改之意。

根據《山口電視》報導，24歲的嫌犯田口翔雖然在第一時間接獲阿武町公所的通知，但是卻被錢財蒙蔽了雙眼，堅稱匯錯款項是公所的疏失，自己沒有義務歸還，並且在2週內陸續將高達4630萬日幣（約1060萬元台幣）的紓困金全數提領完畢。

據悉，田口翔沉迷於海外的賭博網站，因此在公所匯錯紓困金的4月8日開始，就不斷將現金提領出來，投入到賭博中，但卻大輸特輸。期間該起事件在全國持續發酵，田口翔本人的個資也被公開，驚慌的他依舊不想還錢，因此連忙找上律師。

證據顯示，田口翔是在4月14日首度向律師諮詢，當時存款就只剩下2000萬日幣（約新台幣465萬元），而在那之後，他仍持續提領紓困金，並投入網路賭場。

田口翔5月18日正式被警方依不當獲利罪嫌逮捕，並在20日移送檢方偵辦。事實上，田口16日曾經委由律師代為召開記者會。當時律師強調，田口並沒有搞失蹤，也會努力配合警方調查，不過要他還錢還是有一定難度。在被問到這筆錢是不是已經被田口花光時，律師僅表示，「也可以這麼說。」

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