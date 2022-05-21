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拜登又口誤！錯喊韓總統大名　把尹錫悅叫成「文在寅」

▲▼拜登20日出訪南韓。（圖／路透）

▲拜登再度口誤，竟稱尹錫悅為文在寅。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登20日抵達南韓，正式展開一系列的亞洲出訪行程，然而誰也沒想到，他在第一站三星半導體工廠的演說就口誤出包，將南韓總統尹錫悅稱作前任總統文在寅，讓在場人士尷尬不已，而站在一旁的尹錫悅本人則是故作鎮定。

根據《紐約郵報》報導，拜登20日參訪三星半導體工廠，並發表位於南韓的首場演說，然而他在演說結束時，卻意外脫口而出，「非常感謝各位，文在寅總統，謝謝您迄今為止所做的一切。」儘管他隨即改口稱尹錫悅，但此舉仍然被外媒大肆報導。

▲▼美國總統拜登20日的亞洲行程首先參觀韓國三星公司位於平澤的電腦晶片製造廠，藉此凸顯其關注困擾世界經濟的晶片短缺問題。（圖／路透）

▲拜登20日首先參觀南韓三星公司位於平澤的電腦晶片製造廠，藉此展現其對世界晶片短缺問題的關注。（圖／路透）

所幸站在拜登身旁的尹錫悅並沒有露出任何訝異或是驚慌的神情。外界分析，這句話疑似是拜登的「即興反應」，因為在整個有演講稿的演說內容中，他曾兩度提到尹錫悅的名字，但都沒有念錯。

最諷刺的是，拜登一年前在白宮頒發總統勳章給曾經參與韓戰的陸軍上校勞夫･帕克（Colonel Ralph Puckett Jr.）時，也將親赴現場的時任南韓總統文在寅誤稱為「總理」。拜登今年將滿80歲，然而自上任後卻經常在公開場合失言或是結巴，因此也被共和黨狠酸已經「智力下降」。

另一方面，韓美兩國稍早公布聯合聲明，強調將加強對於北韓的制裁措施，同時達成共識擴大聯合軍演的規模。不僅如此，宣言中也提到維護台海和平與穩定的重要性。

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