職業賭場流竄北彰化！　外配最愛賭「妞妞」...下注千元不手軟

▲彰警查獲職業賭場犯嫌。（圖／彰化警方提供）



記者唐詠絮／彰化報導

北彰化地區出現流動職業賭場，賭客以東南亞外配為主，其中還不乏有家庭主婦，因喜好玩「妞妞」，全聚集在一起，下注時更是不手軟，全是以千元鈔票計算，莊家依次可拿回一成，彰化縣警局日前前往查緝賭博時，才剛開始聚賭，就查獲12萬元賭資，成果豐碩。

據初步調查，這處職業賭場，莊家有賭博等前科，為了躲避查緝，隱匿在北彰化的鐵皮屋內聚賭，而賭客則以外配為主，年齡介於30歲至50歲之間，以俗稱「妞妞」之賭博方式賭博財物，現場共查獲賭博犯嫌10人、賭資12萬餘元、骰子及撲克牌賭具等證物。

▲彰警查獲職業賭場證物。（圖／彰化警方提供）

警方指出，另一場為一處麻將協會，以合法掩護非法，以麻將紙牌協會名義對外招募會員，先以積分卡之方式兌換點數，賭客賭博完畢後再以點數兌換現金，以此方式規避警方查緝，警方當場查獲營利犯嫌2人、賭客11人、賭資1萬餘元、麻將、牌尺及骰子等證物。

彰化刑大表示，日前查獲執行全國同步查緝賭博專案行動期間，共取締32件171人，六合彩賭博12件18人、網路賭博10件82人及一般賭博6件27人，彰化縣警察局呼籲為避免民眾遭受「賭害」，法律絕無假期，絕不容許有心人士經營職業賭場或以網路簽賭獲取不法利益，籲請民眾切勿以身試法。