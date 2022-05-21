快訊／快篩陽=確診「偏鄉、離島」擴大認定？陳時中14:00說明

▲指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/21）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨坦言對象快篩陽視同確診對象將擴大。國民黨立委昨到指揮中心請命，建議將偏鄉、原鄉、離島等納入認定範圍，獲得陳時中口頭允諾。是否會以三類對象優先認定？下午記者會有望說明。

本土疫情未歇，國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人，20日前往指揮中心向指揮官陳時中請命，要求放寬「快篩陽性視同確診」的適用對象，陳時中昨在記者會上坦言「待行政流程順暢後，會陸續開放」，今日有望進一步說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心原推估5/20會達疫情高峰，本土確診數將突破10萬人，但昨日各地病例數均降，僅有8.5萬例，相較於前日9萬餘例少了5000例。陳時中昨表示，究竟是疫情走下波還是洪峰未到，還有待觀察1~2天才知曉，今下午病例數也有望作為重要參考。

第二輪快篩實名制原訂下週上路，但因強碰端午連假，指揮中心擔心物流問題，直言要「再想一下」，不過昨天已針對第一輪熱點藥局做出緊急配套，今起1728家完售藥局增配2箱，讓販售上更有彈性，另針對幅員遼闊的偏鄉78據點一次發配5箱，避免民眾撲空，下午有望說明最新販售情形。

昨日新增237例中重症再創今年新高，其中有109人未接種過疫苗，指揮官陳時中昨在記者會喊話長者盡快打疫苗，更提到65歲以上長者與55歲以上原住民在5/31前接種都有500元衛教品可領，近日接種數都在7萬劑次不等，昨日催打是否湊效，下午記者會也有望揭曉。