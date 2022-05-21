端午連假「國道管制措施」一覽！國5塞爆「車程增5倍」時段曝

▲端午連假期間國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

端午節將於下月登場，交通部高公局表示，連假前一日及連假期間國5易壅塞，部分時段車速將低於40公里，行車時間為平時5倍以上，建議民眾改搭大眾運輸，車程可省30分鐘以上。

高公局表示，端午連假期間規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路，高公局持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運較自行開車可節省30分鐘以上。

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高公局預測，端午節連假前一日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時國5南向南港系統至頭城；第2日11-24時及收假日9-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上，建議多搭乘公共運輸，或改駛106乙及台9線替代道路。

▲連假期間國五車多，行車時間增5倍以上。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

端午節連假國道管制措施如下：

一、收費措施：

(一)單一費率：111年6月3日至5日。

(二)路段差別費率：111年6月3日至5日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：111年6月3日至5日，每日0至5時暫停收費。

二、入口高乘載管制：

111年6月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一)111年6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

(二)111年6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

(三)111年6月5日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。