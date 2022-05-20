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音樂系正妹「私會男友」確診！找室友頂替做PCR　被立案開除學籍

▲鄭州大學南校區學生轉運至方艙醫院隔離。（圖／翻攝微博）

▲鄭州大學南校區學生轉運至方艙醫院隔離。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州大學一名音樂系正妹女大生在5月初，私自翻牆外出和男友約會，到處趴趴走幾天被感染，之後為了隱瞞還請室友替做核酸，目前被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。19日，鄭州大學回應，該私自外出女生已經在醫院治病了，違反了法律自動就被開除了。

據《九派新聞》報導，5月19日，鄭州大學一工作人員回應此事稱，該私自外出女生已經被自動開除，對室友的處罰要等警方進一步的調查結果，「（這位女生）她已經在醫院治病了，違反了法律，自動就被開除了，（對她室友的處罰）要等警方的結論出來以後學校才會研究。」

此前，5月6日，鄭州大學發布了《關於配合疫情防控措施的緊急通告》。通告中表示，5月5日，鄭州大學南校區一名學生在發熱門診就診時，核酸檢測結果異常。

通告中提到，王姓女生是鄭州大學南校區音樂學院2021級學生，2022年05月1日下午4點，曾與同校男友從鄭州大學南校區金水河西側閘口外出。

▲鄭州大學南校區學生轉運至方艙醫院隔離。（圖／翻攝微博）

5月5日凌晨3點左右，女生出現發熱狀況，早上7時左右醒來後溫度正常。中午13時左右，因宿舍開空調，自覺發熱，前往鄭大五附院發熱門診就診，17點30時新冠病毒核酸初篩為陽性。男方暫時未確診。

據同校學生稱，五一期間，鄭州大學已經不允許私自外出，而此次因為該女生的緣故導致南校區5000人被隔離，1000名師生需要轉運至焦作市異地隔離。北區同學因為去過南區，也在凌晨被帶去體育館隔離。許多學生都倍感不安，學習、生活均受到了極大影響。

經調查發現，這名女生5月3日的核酸檢測結果為其室友冒名頂替，5月5日該名女生高燒39.8度，再次私自外出到醫院發熱門診就診，隨即被確診新冠陽性。對其展開流調後發現，確診女生於5月4日公布的其他感染者存在行程交集。

據悉，該女大生存在不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌跡等問題，最終被確診為新冠肺炎，現被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。

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