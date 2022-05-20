拜登亞洲行之際　解放軍在南海、渤海進行軍事訓練

▲拜登亞洲行之前，大陸宣布進行軍事訓練。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登今（20）日出發前往亞洲訪問，這是他出任總統後首度出訪亞洲，期間將分別與南韓新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。與此同時，解放軍正在南海、渤海進行軍事訓練。

中國海南海事局公布，南海特定海域從19日18時至23日傍晚有軍事訓練。中國海事局也宣布，19日16時至6月2日16時將在渤海海峽黃海北部執行軍事任務。兩則消息都發布了禁止駛入的通知。

拜登的亞洲行將與韓國新任總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會面，會談將涉及貿易、提高全球供應鏈的抗風險能力，對朝鮮核計劃及化學武器日益增長和當地爆發新冠疫情的擔憂。

在日本期間，拜登還將參與由美國、日本、印度與澳大利亞四國領袖組成的「四方安全對話」（Quad）。《華爾街日報》指出，拜登將試圖把重心再次轉向「對抗中國」此一外交政策，先前俄烏戰爭分散了美國對此要務的關注。

官媒環球時報18日發表評論稱，各種跡象表明，拜登的亞洲行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日應約與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通話時強調，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向「危險境地」。