蘇一峰嗆公布空床率「自爽自嗨」　陳時中：這樣說不是很恰當

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

單日上萬例確診者，讓台灣醫療量能越來越緊繃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次強調「台灣沒有醫療崩潰。」但卻遭到第一線醫師打臉「空床率的數字也只是被拿來自爽的數字。」對此，陳時中今也直回「醫師這樣子講不是很恰當。」

疫情爆發以來各地接連出現延誤就醫等情形，但指揮中心仍只有不斷強調台灣沒有醫療崩潰，只是有些個案需更精進處理，胸腔重症科醫師蘇一峰在臉書貼出兩張數據，諷刺「空床率的數字也只是被拿來自爽的數字」。

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蘇一峰今（20）日在臉書貼出指揮中心4/4和5/18的醫療資源統計表，其中可見病床（專責+負壓）的數量，從3646床增加至12389床，空床率則由68.3%下降為48.7%。

雖然48.7%的空床率不會讓人感到醫療量能緊繃，但蘇一峰表示，「當病床變成三倍多，醫護人員有增加成三倍嗎？空床率的數字也只是被拿來自爽的數字，用這個數字來否認醫療崩壞也是只能苦笑了」。

針對蘇一峰的言論，陳時中今回應「醫師這樣子講不是很恰當，整體在人力和床位分配，要特別拜託醫院盡量做好，有床的話，人力就會辛苦一點，而且整體來說，疫情這兩年整體病床也沒有大幅增加，相關床位醫事司也都在掌控中，醫療人員也一樣，沒有因為疫情而增聘很多人，還是原來的系統在運作。」

▲指揮中心5/20公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）