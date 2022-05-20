快篩實名制明起1728家熱區藥局「增配2箱」　偏鄉一律先配300人份

記者嚴云岑／台北報導

快篩實名制最新販售情形可販售4939家藥局中，截至昨日完售藥局剩下1728家，佔比34.7%，未售完的3千家中，平均每家剩下76人次，相當於一天可販售的量。因應該情形，指揮中心決議明起針對1728家熱點藥局一次多配發2箱，讓販售上更具彈性；偏鄉78據點也將一次發配5箱、300多人份，相信能滿足民眾需求，不會再多跑一趟。

陳時中表示，快篩實名制從一開始中午全數完售到這週開始有剩餘量，截至今日中午完售的家數剩下337家，換言之還有4600多家還在販售，各地排隊情況也減弱。昨日剩餘的快篩也有7、8萬份，將近2成，今日可販售數也達到62萬0001人份。

陳時中提到，各地販售量不同，為了讓藥局販售更有彈性，減少民眾排隊情形，指揮中心將於明起針對1728家熱點藥局多配2箱。另有立委和地方衛生局反應，偏鄉離島幅員廣大，民眾購買相對有困難，因此明起也將針對偏鄉78據點一次配5箱，讓民眾不用白跑一趟。

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指揮中心今下午也會發文給各縣市，請鄉公所調查居民需求，先配送一部分，但仍要以實名制方式購買。

▲指揮中心5/20公布「快篩實名制」販售最新統計。（圖／指揮中心提供）