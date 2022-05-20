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LIVE／今520迎確診高峰？　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。衛福部預估國內疫情將於5月進入高峰期，最快就是5月20日，單日病例低推估將到10萬；而昨日本土個案已經來到9萬0331例，今天是否持續飆高？有待記者會中公布。

指揮中心昨日公布新增90331例本土個案，其中以雙北、桃園3縣市破萬最高，分別是新北市24,826例、桃園市13,827例、台北市12,060例，其餘有13縣市病例破千。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前指出，和一些學界做的推估，一般還是認為高峰期落在5月20到30日，快就是20日，晚一點就是5月底、30日。高峰期低推估單日為10萬、中推估15萬、高推估20萬。另外，今年本土病例累積達到95萬例，今日很可能累積突破百萬。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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衛福部昨日到行政院進行「COVID-19疫情現況及應處作為」報告指出，目前全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。

衛福部報告也表示，因應國內疫情逐漸進入高峰，現階段防疫策略為，逐步減輕剛性防疫措施，簡化自主回報與公衛行政負荷、協助高風險縣市增開大型PCR採檢站、簡化及多元化看診給藥流程與管道、增設學齡前兒童綠色通道、充實疫苗、藥物與快篩試劑物資供應、提升全民疫苗涵蓋率、從使用者角度，明確引導各防疫對象應注意與配合之作為。

而針對減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，北北基桃新設8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞；完整接種3劑疫苗之確診者同住家人，得選擇免居隔並自主防疫7天，快篩陰性後可外出上班採買，但仍禁止聚餐或前往人潮擁擠處；國高中生因待5月下旬全國國高中第三劑接種作業進行後，可適用此制度；並持續優化自主回報系統及開單流程，減少平均開單所需時間。

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