醫療量能沒崩潰？護理師「連5連5上」揭真相：只是維持病人活著

▲護理師吐露心聲。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著本土疫情持續升溫，醫療量能也越來越緊繃，就有護理師投稿表示，「專責護病比是去年2至3倍」，真的超級沒有照護品質，現況就是人力不足夠，「政府還一直喊醫療量能夠」，這跟晉惠帝有什麼差別？文章曝光後，引發底下網友熱議。

有護理師在臉書粉專「靠北護理師」上貼文，提到現在專責護病比是去年的2至3倍，護理師要發餐、倒水、餵飯、翻身、換尿布、收垃圾、發藥、抽血等，「說真的超沒照護品質」。

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該護理師還透露，有些老人家會偷跑下床，他們只能全部綁起來，不然就是讓對方跌，「就只是維持病人活著就好」。他坦言，如果有足夠的人力、足夠的時間，他們當然也想好好照顧病人，問題是「現況就是人根本不夠，大家都連5連5的上，進去一趟都是3、4個小時」，甚至連吃飯、喝水、上廁所的時間都沒有。

對此，護理師也不禁直呼，「政府還一直喊醫療量能夠，跟何不食肉糜的晉惠帝有什麼差別？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「中央一直壓榨護理人員，只會叫我們共體時艱，來穿上全套兔寶寶實際走訪臨床半天看著我在做什麼就好」、「整天都在倒水，倒不完的水，還有鯛叫外送想去拿」、「中央哪看得到白色巨塔內幕」、「這是我的心聲」、「現在的臨床護理現況，中央都沒看到」。

本站昨（19）日報導《陳時中：醫療量能還沒崩潰 致死率還會往上走「不希望超過千分之1」》，指揮官陳時中在記者會上橋吊，各方面醫療數字看起來，「台灣絕對還沒到醫療崩潰」，崩潰有點「危言聳聽」，或許有些個案需要更精進處理，會再請相關醫院要留意。