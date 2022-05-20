台灣28死山難傳靈異！黑白無常抓交替　照片還上鬼話連篇

▲太極峽谷山難造成28人死亡，是台灣史上第二慘重的山難。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

太極峽谷山難造成28人死亡，是台灣史上第二慘重的山難，各種靈異傳聞不脛而走。據傳，在出事的前一天，就有遊客在山谷拍下山崩的黑影；還有人說，在山崩的當下，曾傳出一聲尖銳的口哨聲，因此激怒了當地的芒神、魔神仔，導致嚴重的山崩事件發生。不僅如此，在山難發生當下，竟有人拍到疑似「黑白無常」的身影。

根據事後調查，造成巨石崩落的原因，是因為太極峽谷中杭段屬高危險地質型態，前陣子韋恩颱風剛過，造成土石鬆動。不過，民間傳說，早在出事的前一天，已經有人拍下太極峽谷口山崩的黑影；更有人繪聲繪影指出，山難發生前，現場傳出一聲尖銳的口哨聲，激怒了山中的魔神仔或山神，因而砸下巨石。

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▲太極峽谷山難造成28人死亡，是台灣史上第二慘重的山難。

不僅如此，當年紅極一時的靈異節目《玫瑰之夜－鬼話連篇》也曾公布過1張靈異照片，據說在災難發生當下，瀑布下方出現了前來抓交替的黑白無常身影。此外，九二一大地震後，太極峽谷山壁崩落一角，狀似時鐘，加上岩壁表面裂痕，猶如時針、分針、秒針，直指1時47分，恰巧是地震發生的時間，令人嘖嘖稱奇。

2004年，南投縣政府為重新發展太極峽谷的觀光開發，著手計畫興建吊橋，稱為「天梯」，並於2009年3月14日起設立風景區。不過，太極峽谷目前僅開放上杭峽谷的部分，中杭、下杭及內杭峽谷需由加走寮溪下游溯溪而上或由當地嚮導帶領下切溪谷進入，但無論何種方式皆存在相當危險性，並不建議前往。

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