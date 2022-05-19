單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

▲中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉。（圖／翻攝民進黨YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央疫情指揮中心19日公布國內本土病例新增9萬0331例。民進黨YouTube頻道19日發布2部衛教影片，由中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉主講，鼓勵長者接種疫苗，也教導要注意3個重點，才能保護不能接種疫苗的5歲以下孩童。

何美鄉在以「傳給長輩看！疫苗專家何美鄉誠心拜託：疫苗打好、打滿，有效預防重症」為標題的影片中表示，目前全世界已經有好幾億的人施打過疫苗，疫苗確實能有效預防重症跟死亡，「指揮中心也統計，未打疫苗者的死亡率，是超過打3劑者的6倍！」

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何美鄉說，長輩們可以換個角度思考，為了疼愛的後輩子孫，若因沒打疫苗而重症，恐怕會麻煩到醫護人員及家人照顧，「咱們不要拖累我們的下一代，自己照顧自己，好好的來施打疫苗」。

▲何美鄉向長輩喊話施打疫苗。（圖／翻攝民進黨YouTube）



針對5歲以下孩童，何美鄉表示，目前全世界都沒有疫苗可以施打，因此可以注意3個重點，首先為全家人都接種疫苗，包含阿公、阿嬤，以及5至11歲的哥哥、姐姐們，這樣才能有效保護5歲以下的弟弟及妹妹。

其次，民眾要注意不要把病毒帶回家，每天回家都要清消手、衣服才能抱孩子，也可以定期做快篩，若病毒量高，就趕快避開孩子。最後則是仔細觀察，孩子是否有出現呼吸道感染或發燒。

何美鄉表示，這段時間可能會有很多人確診，環境可能會有蠻多病毒，也要特別小心不要把小朋友帶到人多的地方，等到大家都把疫苗打完，感染得差不多之後疫情就能結束了，「請大家再稍微忍耐一下，人類的歷史都是戰勝病毒，我們一起撐過去！」

▼何美鄉教3個重點保護5歲以下孩童。（圖／翻攝民進黨YouTube）



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