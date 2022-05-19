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四月手機熱銷榜出爐　三星CP值新機擠進前五

▲三星A53。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星A53。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年4月台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量為36.7萬部，較上月稍減4%，銷售額則較上月降13%；進一步對比2021年同期的總銷售量同樣略少2%，買氣持續下滑。本月還是以iPhone陣營佔據前四名，而三星則以CP值機種獲得第五名。

傑昇通信分析，手機銷售量連續三個月跌破40萬大關，關鍵還是急速升溫的本土疫情，且病毒傳播快速，使確診隔離的人數增加，不管是線上平台或實體通路，明顯感受消費者換機意願降低，恐衝擊陸續上市的新機。

觀察4月台灣手機市場銷售排行，傑昇通信表示，3月台灣手機銷售排行表現如預期般亮眼，便是三星Galaxy A53（8G/256G），本月上市便成為非蘋陣營中最賣單機，榜上唯一安卓旗艦機S22 Ultra（12G/256G）仍蟬聯安卓旗艦冠軍，而其他在榜上單機則全是A52s、A22及A32，顯見產品多角化經營的三星，仍以A系列中階手機為銷售主力。

▲2022年度4月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年度4月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

受全球大環境影響，衝擊最大的蘋果供應鏈，面對台灣整體銷量及銷售額持續走下坡，幾乎出現窒息量的情況下，傑昇通信則認為，主流規格缺貨，反而讓其他機型容量的iPhone銷量增加，因此仍在熱銷榜上占有七席，不變的是iPhone 13 128G持續熱銷全台，最明顯的是新機SE 3從第13名擠進本月前十，iPhone 13 Pro 128G上升五個名次到第3名，而iPhone 13 Pro Max 128G掉最多，從原本的第9名掉到第12名。

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