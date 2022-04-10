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大陸 大陸焦點 特派現場

等19年！不用被快遞哥叫傻子　淘寶帳戶可更名「含愛量」降低57%

▲▼淘寶支持用戶改名功能上線 。（圖／翻攝 淘寶微博）

▲淘寶支持用戶帳號改名 。（圖／翻攝 淘寶微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸電商龍頭之一的淘寶19年來首次支持用戶帳號改名，許多大陸網友打趣的說，終於可以「重新做人」一天內有300萬人立刻付諸行動。綜合陸媒報導指出，修改後的淘寶帳號名中含「愛」量降低了57%。另外，「我是你爹」、傻或笨等字眼，都是淘寶用戶想要修改尷尬名稱。

淘寶數據顯示，光是過去一年有超過100萬人就修改帳號名問題咨詢淘寶客服。但因淘寶帳號是淘寶用戶的唯一身份識別依據，如果改動可能會導致相關訂單信息、會員資格、優惠等用戶權益得不到保障，所以暫時無法支持修改。

終於等了19年，大陸淘寶會員帳號推出「修改功能」，入口位於我的淘寶>設置>賬號與安全>淘寶帳號，改後即時生效。據了解，目前淘寶帳號修改功能處於灰測階段，4月下旬將全面開放，用戶一年可修改一次。這也淘寶從2003年5月創立以來，首次支持修改帳戶名。

▲▼ 淘寶支持改名 。（圖／翻攝 微博）

▲超多大陸淘寶用戶很開心帳號能改名，終於可以重新做人 。（圖／翻攝 微博）

綜合陸媒報導指出，第一批實現「改名自由」的淘寶用戶，紛紛在微博上曬出名字。有網友分享，「淘寶名代表著過往，有些人的淘寶帳號帶有個人感情經歷，有些藏著各種『社死』、『土味』元素，當這些名字出現在快遞盒或無意間被人瞥見的那一刻，會非常尷尬。」

還有不少網友直呼，當初註冊時沒想清楚，總算可以「重新做人」了！比如，有位網友暱稱是「傻裡傻氣的妹子」，快遞資訊保護隱私，有時只會出現前面和最後兩個字「傻XXX子」，快遞哥上門就會問「誰是傻子？」

還有人帳號是「劉亦菲粉絲」、「我是你爹」，讓快遞員跟收貨人都很尷尬。甚至有網友把銀行卡密碼當成帳號，19年來過著提心吊膽日子；還有人把初中時期女友名字當帳號，現在都讀大學了，超尷尬。

▲▼ 淘寶支持改名 。（圖／翻攝 微博）

▲修改後的淘寶帳號名中含「愛」量降低了57%，。（圖／翻攝 淘寶微博）

另外，淘寶數據顯示，僅一天時間，超300萬名淘寶用戶成功修改了自己的帳號名。修改後的淘寶帳號名中含「愛」量降低了57%，「愛」「1314」「Love」等字眼被大面積替換。

為何19年來，如此龐大的淘寶沒有註冊後可以改名功能？，淘寶相關負責人解釋，「帳號名作為淘寶用戶身份的主要標識，是唯一的身份識別，鏈接了商家端和消費者端兩端，背後涉及海量交易信息和交易鏈路，改動難度極大，不慎則會導致消費者相關訂單信息、會員資格、優惠等各項權益不能得到保障。」

負責人透露，淘寶的改名功能從去年3月就開始測試，因中間鏈路廣、系統多，涉及到上百個產品的同步改進，所以項目團隊一直在嘗試最合適的方案，不斷測試和調整，現在終於做好了準備。

淘寶支持帳號名修改也是自2022年1月，淘寶和天貓兩大業務實現全面融合以來，陸續出現的眾多「新變化」之一。

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