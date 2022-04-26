在臉書輸入「426」會被封鎖？　官方給答案了

▲臉書發文或留言「426」會被移除貼文或被封鎖？官方選在4月26日出面曝真相。（圖／路透社）

文／中央社

今天是4月26日，網路一直傳聞，如果在臉書發了「426」之類的詞，不管怎麼樣，就會「被祖」？一項研究解析顯示，其實不一定，還是要看語境的前後文脈絡，這也凸顯了研判仇恨言論過程的複雜與困難。

過去曾有網友在臉書貼文分享與426相關內容「被祖」，收到違反社群守則通知，疑遭文字審查。為破解這項由來已久的「都市傳說」，經營法律媒體的「法律白話文運動」與臉書母公司Meta合作，解析426用語與仇恨言論的關聯性。



根據Meta「社群守則」定義，仇恨言論是指針對他人「受保護的特徵」進行直接攻擊，包括貶低他人的種族、民族、國籍、性別、性傾向、性別認同、身心障礙、宗教信仰、種姓、和重大疾病等。

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「法律白話文運動」今天在臉書貼文上解釋，426台語讀音近似「死阿六」，是針對特定國籍的咒罵與蔑稱。許多人若針對中國人的國籍發表426相關言論，將被臉書認定為違反「社群守則」的仇恨言論並移除貼文。

▲臉書發426會被祖？Meta出面說真相。（圖／翻攝法律白話文運動 Plain Law Movement，以下同）

不過426本來就有多種意涵，不代表只要寫426就會「被祖」（網友戲稱被Meta公司創辦人祖克柏刪文），若語境中使用426並非出於攻擊之意，例如說明「426是世界智慧財產權日」，就不會被認定為仇恨性言論。

Meta也指出，如果網友提及仇恨言論時的目的是進行譴責，或引起他人對該言論的關注並提高大眾教育意識等，且在發布貼文時清楚表明意圖，「社群守則」會允許用戶發布此類言論。

「法律白話文運動」提到，臉書仇恨言論政策不會只針對426相關內容，例如「台巴子」其實是上海人針對台灣人的咒罵，意指「來自台灣的鄉巴佬」，後來被中國人廣泛用於對台灣人的蔑稱，也屬於仇恨言論。

「法律白話文運動」進一步解釋，仇恨言論概念抽象且各界定義不一，認定時也需要從語境的前後文脈絡判斷，這使得認定仇恨言論更加的複雜與困難。





「法律白話文運動」強調，言論自由雖然是民主自由制度的核心價值，但同時言論自由並非無限上綱的自由。例如打假電話給119，就不屬於言論自由的範圍，必須負起一定的法律責任。

「法律白話文運動」表示，之所以要限制仇恨言論，是因為在法律上，保障每個人、每個群體的尊嚴，不會因為種族、性別、性傾向、宗教等等身分受到任何的歧視或威脅，和保障言論自由一樣重要。避免因身分遭受攻擊，就愈能自由表達意見和交流聯繫。