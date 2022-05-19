口服藥用量再攀升！昨發出3606份　今又有1.5萬份莫納皮拉韋到貨

記者嚴云岑／台北報導

口服抗抗病毒藥物再創新高，指揮中心公布昨日共使用了3606人份，其中輝瑞Paxlovid用了3091人份，默沙東莫納皮拉韋則有515人份。醫療應變組組長周志浩表示，莫拉皮拉韋會依照規劃進來，下週會進來5萬份，今天也會有1.5萬人份到貨，週一到貨的3.5萬劑陸續有再配送，相關數目之後提供。

依據指揮中心統計，自今年1月起Paxlovid共發出1萬4419人份、莫納皮拉韋也有4332人使用。指揮官陳時中昨表示，除了兩類藥物外，瑞德西韋用量也不少，近來會再有瑞德西韋進口。

截至5/17我國瑞德西韋共使用4萬1373人份、庫存尚有4萬1377人份。陳時中今表示，採購瑞德西韋為新簽合約，等確定到貨再與國人報告。

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雖然我國口服抗病毒藥物儲備量已達3.55%，但仍有不少第一線醫師擔憂「還不夠」，希望要備到全人口7~10%才安全。對此，陳時中強調，自己已再三與國人報告，美國、加拿大就算染疫率達到25%，藥物準備量也僅佔全人口的3.9～3.95％。目前全球僅英國準備7％以上最多，疫情與台灣差不多的韓國則只備了1.95%、日本2.84%。

陳時中強調，「台灣口服藥量相當夠」，指揮中心也會持續監測，如果達到最高點就會啟動購買，請醫師不用擔心。