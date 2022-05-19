快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」　境外移入+47

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明今天新增病例數。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增9萬0331例，另增47例境外移入、59人死亡。加上今日病例，台灣自2020年新冠疫情爆發以來本土病例正式突破百萬例，但值得一提的是，光是今年新增病例就佔了90萬例以上，充分顯示台灣防疫政策從清零走向共存的轉變之路。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增90,378例COVID-19確定病例，分別為90,331例本土個案及47例境外移入(41例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之90,331例本土病例，為43,597例男性、46,682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(24,826例)、桃園市(13,827例)、臺北市(12,060例)、臺中市(7,444例)、高雄市(6,576例)、臺南市(4,795例)、新竹縣(2,702例)、基隆市(2,530例)、彰化縣(2,313例)、宜蘭縣(2,144例)、屏東縣(2,142例)、新竹市(1,877例)、苗栗縣(1,513例)、花蓮縣(1,345例)、雲林縣(1,048例)、南投縣(1,026例)、臺東縣(692例)、嘉義縣(664例)、嘉義市(462例)、澎湖縣(186例)、金門縣(137例)、連江縣(22例)，相關疫情調查持續進行中。

▲5/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為30例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為中國大陸1例、調查中46例，入境日介於今年4月27日至5月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,956,206例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,881,632例排除)，其中1,070,561例確診，分別為12,392例境外移入、1,058,115例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染，1例不明及14例調查中。2020年起累計1,235例COVID-19死亡病例，其中1,220例本土，個案居住縣市分布為新北市585例、臺北市405例、基隆市64例、桃園市36例、彰化縣23例、臺中市21例、新竹縣14例、高雄市13例、花蓮縣11例、屏東縣8例、宜蘭縣及臺南市各7例、雲林縣6例、臺東縣及嘉義縣各5例、南投縣4例、苗栗縣3例、新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。