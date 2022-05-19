侯友宜老愛嗆「新北早就在做」　他開酸：事「侯」諸葛最厲害

▲侯友宜老愛嗆「新北早就在做」，陳子瑜開酸：事「侯」諸葛最厲害。（圖／翻攝自陳子瑜 左楠最優質新人FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府18日起推出防疫基層診所照護「一站式服務」，但卻遭新北市長侯友宜嗆聲說「新北市早就做」。台灣基進新聞部副主任陳子瑜彙整相關新聞表示，以前有「剪綵朱（立倫）」，現在有「早就侯（友宜）」，開酸說認真做事沒半步，事「侯」諸葛最厲害。

5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，或快篩陽的自主防疫、居家隔離、居家檢疫者與一般確診民眾，經醫師評估為具有風險因子的新冠肺炎確診者，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。

不過，侯友宜對此嗆聲說「新北市早就做」，對此，陳子瑜酸說，把「侯友宜」、「早就做」當成關鍵字搜尋，神奇的事情就發生，高雄推「一站式服務」，侯友宜嗆「新北早就在做」；陳其邁被讚防疫模範生，侯友宜說「其他縣市後來才跟進新北」；和平醫院全院只收確診者，侯友宜指「新北早就做好萬全準備」。

▲台灣基進左營楠梓區市議員參選人陳子瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，侯友宜也說，專責病床增30%，早於中央準備；柯P宣布台北擴大「以篩代隔」，侯友宜更是說，新北市早就做了。陳子瑜開酸，以前有「剪綵朱（立倫）」，現在有「早就侯（友宜）」，看來這是侯友宜最新的標準作業程序呢，果然是一脈相承呀。