新北日增2.7萬創新高　沈政男：免驚！5／21達高峰

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增8萬5310例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，其中新北市新增2萬7創下新高，但免驚！新北在5/21將會率先達到高峰，之後就會下降，因為新北目前染疫已達33萬人，而染疫達1成，曲線就會折彎下來。

沈政男在臉書說，現在「共存」之路，依他來看，醫療量能已經沒有大礙，就剩儘可能降低死亡率這個目標，而這個目標現在最要緊，就是讓沒有打任何疫苗的老人家，在染疫以後趕緊服用抗病毒藥物。

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▲▼新北市長侯友宜18日慰問基層診所。（圖／新北市政府提供）



沈政男指出，不打疫苗的老人家，應該能夠接受口服藥物，這是一個降低死亡率的大好武器！台灣能把疫情延到現在才爆發，最大好處就是有了夠好的抗病毒藥物可用，但你去看看，多少人在兩年前就說要「共存」了？

沈政男表示，新北18日新增2萬7創下新高，但免驚！新北在5/21將會率先達到高峰，之後就會下降，因為新北目前染疫已達33萬人，而染疫達1成，曲線就會折彎下來。

沈政男解釋，為什麼是1成？因為2成就會緩解，而曲線是對稱；為什麼2成就會緩解？因為加上三劑疫苗覆蓋率6成多，就會使得Rt值降到1以下，新北人口是400萬，一成是40萬，因此5/21就會達到這個數字。

沈政男說，至於台北市，現在染疫總數是16萬，還得有10萬人口染疫，因此還要等5到6天左右；18日台北市說，16日「出院多過住院」，這就是雙北疫情即將達到高峰的跡象之一，醫療量能不會崩潰，這也是佐證。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼今年至今各縣市累積本土確診數，新北市最多破33萬。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

