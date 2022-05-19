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停課標準為何不一樣？　雙北教育局長有溝通過

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂防疫急門診、車來速，及慰勞第一線工作人員。（圖／台北市府提供）

▲台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診、車來速。（圖／台北市府提供）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲19日視察中正紀念堂防疫急門診、車來速，針對雙北停課標準不一，新北市沒有跟進台北市宣布改為遠距教學一事，柯文哲說，新北市的多樣性太大，想要通通都用同一套制度其實是比較有困難的，而雙北從教育局長，甚至到副市長層面都有為此討論過。

台北市18日宣布，不分公私立的國小、國中與高中職，自5月23日起至5月27日全面線上上課，而新北仍維持由由學校及教育局精準判斷高、低風險，做出線上、實體或分流上課以及基本照護的方式來面對疫情，引發批評。

對此，柯文哲今受訪時說明，新北和台北並不一樣，像新北的三重跟坪林，人口就有差距，差異太大，但台北市比較平均，所以可全市統一。

柯文哲透露，雙北從教育局長到副市長層面都有為此溝通，這是後來兩邊教育局長的決定，「我覺得這是最好的安排。」

根據新北教育局統計，新北市不含幼兒園，高中職以下學校共有340間，疫情至今年4月，共有202間實施過全校停課，沒有全校停課的學校有138間，比例大約6：4。

其中，新北的北部地區仍有7所學校，疫情至今零確診，包括瑞芳區欽賢國中、貢寮區豐珠國中、三芝區興華國小、淡水區屯山國小、平溪區十分國小、貢寮區福連國小以及雙溪區柑林國小，強行停課對於正常學務來說，無疑是「過大的變動」。

對於疫情較嚴重的地區，新北市教育局副局長劉明超19日也宣布，確定三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等地區之高中以下學校，5月23日至5月27日，全校採居家線上教學，並視疫情滾動式調整。

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