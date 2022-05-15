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5大玻璃心星座　亞軍「默默看盡一切卻心如刀割」

憂鬱,頭痛、偏頭痛、女孩哭示意圖。（圖／本報資料照）2522253

▲小孟老師說，獅子座其實在成長的過程中會遇到很多挫折。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

您也是玻璃心嗎？命理專家「小孟老師」分享最玻璃心的五大星座，冠軍是雙魚座，而巨蟹座、獅子座、天蠍座和處女座也上榜。

第五名：處女座

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處女座的人常常會覺得自己不夠優秀、不夠完美，特別在社會能力與感情上很容易玻璃心。尤其是在乎的人嫌棄自己賺錢的能力時，他們會有三倍打擊的感受，因為那會直接挑戰到，自己是不是一個在社會上被人認可與看得起的問題。

另外，在情感對象對自己的期待上，他們非常容易受傷，若是遇到會挑剔自己，或是很容易臭著一張臉、甚至發脾氣罵他們的情人，他們會感到崩潰，會很糾結為何對方不願意好好對待自己，是不是自己不夠好、不夠完美？陷入這樣的負面思考循環。平常很堅強的他們，只有在親近的人面前會特別脆弱呢！

第四名：天蠍座

其實很多天蠍座的人都是傻大哥與傻大姐，很多時候他們對身邊的人，或這個世界都有著很美好的期待！但他們天生對於邪惡與暗黑思考，有著很敏銳的直覺與理解，所以又特別容易發現別人的邪念，甚至是攻擊性的心機。

而一旦看到別人不懷好意的蛛絲馬跡，他們就會陷入焦慮與憤怒，覺得別人處處都在針對自己，開始鑽牛角尖，做出很多攻擊性的言論跟舉動，殊不知其他人根本只是在耍白目而已，沒有特別要做什麼。而他們這種防禦性的天性，就很容易讓旁觀者覺得未免太玻璃心了吧！可以輕鬆一些嗎？

第三名：獅子座

獅子座的人其實在成長的過程中會遇到很多挫折，這些挫折通常會讓他們體驗到，人心不像他們以為得這麼單純，於是他們學會要對人有防備心，學會當遇到攻擊的時候，要怎麼狠狠地反擊回去。

雖然他們對外都會假裝自己聲勢浩大、很強勢，但其實內心超級玻璃心，特別對於背叛或是他人的閒言閒語沒有抵抗力，他們不喜歡被造謠與抹黑，若是遇到這些事情，他們會宣示即將用更強烈的手段回擊，然後夜深人靜的時候獨自流淚，覺得自己沒做錯什麼，為何要遇到這些事情？若是看到他們反擊越誇張，就表示受傷程度越嚴重呢。

第二名：巨蟹座

善解人意又貼心的巨蟹座，他們其實是非常玻璃心的，因為他們的心思細膩，敏感又多情，所以很容易對於他人的所作所為有過度解釋，但這些情緒，他們都會先用壓抑的方式深埋在心底，默默看盡一切卻心如刀割。

而情緒累積太多開始受不了的時候，他們很有可能會亂發脾氣，常常會讓人摸不著頭緒，他們這麼龐大的憤怒與憂傷是從哪裡來，也不理解他們是從什麼時候就埋下了受傷的種子，慢慢發酵。只能說巨蟹座的人很多時候需要嘗試多溝通，透過更多理性溝通，才會理解很多情況不是自己想的這麼糟糕與悲傷。

第一名：雙魚座

雙魚座的人對於自我價值與魅力是非常在乎的，特別無法接受自己是沒有魅力的人，這會使他們非常傷心。因為在感情上，他們是希望自己能夠戰無不勝的，所以若是被批評為沒人想交往的對象，他們絕對會玻璃心碎到風化成一縷煙。

除了這個之外，他們也很在乎他人是否覺得自己是很棒、很獨特的人，若是知道自己在他人的眼中是個非常平庸的人，那麼他們很容易把別人的玩笑話當真，自己去對號入座，覺得別人在攻擊、冷嘲熱諷，然後玻璃心碎滿地。其實雙魚座的人只要積極努力讓自己不斷進步，就能改善常常心碎的狀態了呢。

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